自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化部第2階段公共出借權擴大試辦 即日起開放線上申請

2025/07/16 05:30

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部宣布，自今（114）年起為期3年，將擴大試辦第2階段公共出借權。參考109年啟動的第1階段公共出借權試辦經驗，以及各界修正建議與回饋，第2階段公共出借權將以「簡化申請流程」、「擴大試辦範圍至6都」、「譯者納入發放對象」進行，期盼大幅增加補償酬金發放金額。

文化部表示，「公共出借權」是公共圖書館提供圖書借閱公共服務，落實知識平權的價值核心時，政府同時提供補償酬金，保障創作者權益的重要政策。第2階段試辦將由文化部負責制度設計及發放補償酬金，教育部協力提供國家圖書館圖書出版國際標準書號（ISBN）系統介接及圖書館借閱次數統計，試辦範圍從原來2間國立圖書館，將擴大至6都，共計超過300間的公共圖書館，並且將譯者納入發放對象，預計將使補償金發放金額大幅成長，增加政府對創作者的支持力度

第2階段公共出借權試辦計畫自即日起，開放出版者及著作人線上申請，只要在今年10月15日前完成登記，就可在11月底前領到第1批補償酬金。詳詢文化部官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應