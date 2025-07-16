【藝術文化】文化部第2階段公共出借權擴大試辦 即日起開放線上申請

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部宣布，自今（114）年起為期3年，將擴大試辦第2階段公共出借權。參考109年啟動的第1階段公共出借權試辦經驗，以及各界修正建議與回饋，第2階段公共出借權將以「簡化申請流程」、「擴大試辦範圍至6都」、「譯者納入發放對象」進行，期盼大幅增加補償酬金發放金額。

文化部表示，「公共出借權」是公共圖書館提供圖書借閱公共服務，落實知識平權的價值核心時，政府同時提供補償酬金，保障創作者權益的重要政策。第2階段試辦將由文化部負責制度設計及發放補償酬金，教育部協力提供國家圖書館圖書出版國際標準書號（ISBN）系統介接及圖書館借閱次數統計，試辦範圍從原來2間國立圖書館，將擴大至6都，共計超過300間的公共圖書館，並且將譯者納入發放對象，預計將使補償金發放金額大幅成長，增加政府對創作者的支持力度

第2階段公共出借權試辦計畫自即日起，開放出版者及著作人線上申請，只要在今年10月15日前完成登記，就可在11月底前領到第1批補償酬金。詳詢文化部官網。

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