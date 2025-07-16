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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 凱莉貝／是誰叫我來當寶貝？

2025/07/16 05:30

◎凱莉貝◎凱莉貝

◎凱莉貝

「雲摸起來軟軟的，聞起來像剛開封的冰淇淋。我們在雲上溜來溜去，四周掛著閃亮亮飾品，像耶誕樹藏進天空。揮揮手，畫面就切換，出現各種媽媽。」

「有的媽媽不限制孩子吃幾根薯條；有的鼓勵小孩盡情玩耍，溫柔笑著說沒關係；也有的很嚴格，像警察。」

我問兒子，為什麼是我？

他雙手比YA，扭動小屁股說：「因為妳看起來點子很多，又很搞笑，我覺得跟妳一起生活，會很快樂。」

「謝謝你來當我的寶貝。」我抱緊他。雲層像是打開了一道光，天使濾鏡灑在我們身上。

我轉頭問一旁疊積木的妹妹：「那妳呢？」

她笑說：「是哥哥叫我來的。我看到妳旁邊站著爸爸，就跟著進來了。」

說完，她撲進爸爸懷裡，又親又抱，客廳冒出滿滿的粉紅泡泡，緩緩飛上天空。●

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