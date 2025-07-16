【家庭plus．婆媳過招】跟婆婆共處 讓人佩服

圖／達志影像

文／慧音

與多年好友聊天，「會寫作又會繪畫的人實在厲害，滿佩服他們的。」「那是他們的長處啊。」「可能因為我沒有那樣的長處，所以覺得他們特別厲害。」「妳有妳的長處啊，可以跟妳婆婆共處，哈哈～」

還記得初懷長子的時候，婆婆帶我到山上廟寺跪拜誦經祈福，為腹中胎兒增添智慧。因為空間有限擠滿人，加上夏季高溫炎熱，久跪一小時後，頭昏腦脹、狂冒熱汗，霎時眼前一片昏黑，外子趕緊攙扶我到戶外呼吸新鮮空氣，也遞上一杯清涼開水助我消暑降溫。而婆婆在一旁自顧自地遙想當年，訴說著她懷大伯時，挺著大肚，天未亮就推板車出門做生意的豐功偉業。

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孩子出生後，每次回娘家，婆婆總是念念有詞，抱怨孩子帶回娘家玩，回來後就特別難照顧……有次話說得特別重、不堪入耳，外子直接在親戚長輩面前指正她，場面是既難堪又尷尬。

偶爾回娘家時，婆婆會給幾袋自家種植的菜，但數次在其中發現番茄爛掉、玉米過熟、絲瓜纖維粗到已可製作天然菜瓜布。爾後，詢問我們要不要帶菜回去時，外子索性婉拒。

有段時間，婆婆相識某師姐，以神佛名義直言公公在某年某月會前往西方極樂世界，家人聽了都覺得不可置信、荒謬絕倫，批判此人心思不正、口不擇言，但婆婆卻深信不疑，搞得全家烏煙瘴氣、人心惶惶，比COVID-19疫情嚴峻時期還更令人不安。之後公公依然身體硬朗、精神抖擻，大家還得懷著感恩的心歸功師姐神助，才得以讓公公化險為夷、延年益壽，簡直是鬧劇一場，但也終究落幕。

發酸食材，川燙過就可以煮食。包粽子的粽葉，回收清洗可以再利用。氧化的油炸品、堅果、吸滿冰箱味的隔夜菜肴、發軟海苔，只是味道不好，沒有壞可以吃。上述習慣、行為讓婆婆引以為傲，成天把「自己是惜福之人」掛嘴上，我倒是戒慎恐懼，避免孩子食用。

二樓冰箱（一樓原本就有婆婆專用冰箱和冷凍櫃各一台，二樓冰箱是為了放我們自己的東西所另外添購）冷不防塞滿一袋袋、一盤盤婆婆的傑作，我早已司空見慣。私自打開我的廚櫃，擅自拿取裡面的物品，先斬後奏、事後知會，也見怪不怪。以上種種，我百般無奈也無能為力，倒是可以去頂樓仰天長歎。

我和婆婆共處數十載，其實早期我也曾試著「討好」、「迎合」、「投其所好」，無所不用其極、想方設法，渴望婆媳關係成功「破冰」，消除隔閡、扭轉刻板印象，拉近彼此距離。然而隨著時間推移，歷經歲月洗禮，一波又一波震撼教育接踵而至，已過不惑之年的我最終體悟到，不求將胸比肚、將心比心，但求各自安好，各自行走在各自的道路上，偶有交會也不錯，漸行漸遠也無妨。就讓我隨欲而行、隨心而定，一切隨心所欲、一切隨風而去吧，一切終將回歸平靜。

自古婆媳問題難解，又何需解？現今時代能如此淡然、娓娓道來這些行徑的當事者又有幾人？所以好友佩服、誇獎我的長處是「可以與婆婆共處」，我就欣然收下，也感謝好友，這扇總是打開就能看見光亮的明窗。

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