【藝術文化】TAIWAN PLUS攜手逾百家品牌 8月登陸大阪掀台日新風

文化部長李遠（中）、文總秘書長李厚慶（左4）、交通部觀光署副署長黃勢芳（左3）、外交部亞太司副司長林郁慧（右4）與各單位代表共同宣布TAIWAN PLUS 2025 台日新風將前進大阪。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化總會主辦的「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，今年邁入第6屆，配合文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」交流計畫，首度移師日本大阪，預計於8月9日至10日、8月16日至17日，於大阪中之島公園舉行，今年以「台日新風」為題，亦呼應2025大阪世博主題「讓生命更光輝的未來社會藍圖」，參與品牌數突破百家，創歷屆新高，展現文化國家隊合力拓展國際能見度的實踐成果。

We TAIWAN X 犀牛盾聯名設計系列手機殼。（記者董柏廷攝）

文化部長李遠昨（16）日在展前記者會上指出，此次文化祭籌備歷時近1年，從場地申請至爭取進入大阪世博主場館，文化部與文總通力合作。他強調，文化是近年讓國際看見台灣的關鍵之一，「a-We」精神即代表台灣文化的包容性與創造力，並高度肯定文化總會的推動能量，形容其「不只是跟著潮流，更是在創造潮流」。

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文總推出We TAIWAN吉祥物「a-We」紓壓球。（記者董柏廷攝影）

文總秘書長李厚慶表示，今年活動聚焦選物、台味、設計、互動、特展、永續6大面向，共邀集超過100個品牌參與，其中逾20家品牌為首度參與，期望透過設計、食物與創意，讓日本民眾直接感受到來自台灣的文化生命力。他以「珍珠項鍊」比喻本次參展品牌與團隊，文總則為串連珍珠的繩索，凝聚台灣多元文化面貌於一體，攜手前進大阪。

自2018年首度舉辦以來，「TAIWAN PLUS」已累積吸引逾70萬人次參與，被視為台日文化交流的重要平台。今年的「台日新風」活動涵蓋6大展區，包括台味食光、設計推廣、生活選物、互動體驗、特別企畫與永續設計。其中，經典人氣品牌如「台灣啤酒」將以台灣水果釀製的風味啤酒進軍日本；「台灣工業設計協會」集結多個優秀設計品牌，展現MIT工業設計實力；原住民族委員會成立的選物平台「LiMA」也將參與，呈現原民工藝之美。

其他參與品牌還包括基隆百年餅舖「連珍」、傳統滷肉飯名店「五燈獎」、融合次文化美學的「香蘭男子電棒燙」、人氣插畫家「WHOSMiNG」，以及由流動商店策畫的「台灣浪市集」等，呈現橫跨飲食、工藝、美學與創意設計的全方位展覽。

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