【藝術文化】2025台灣文博在台北 品牌商展是吸睛焦點

「品牌商展」除匯聚10國、逾650家品牌與IP內容，本屆首次推出的「黑潮星樂園展區」，將成為34組台灣原創角色IP的大型發表會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的2025台灣文博會將於8月2日至11日登場，展區分設於松山文創園區及南港展覽館，為歷年規模最大的一屆。今年主題定為「水風景」，突顯台灣海島地貌與水文生態對文化養成的深遠影響，並藉由水的意象串聯策展內容與產業展示。

文化部長李遠表示，今年策展主題由「水」出發，不僅貼合自然環境，也呼應戒嚴與解嚴時代的社會轉變。他指出，過去因政治與制度限制，台灣民眾與水域、山林產生疏離感，期盼透過此次展覽，讓水成為重新認識土地與文化的媒介。其中亮點之一「黑潮星樂園」，為文化部支持的34組原創IP打造展示平台，展現台灣文創產業的多元能量與國際化潛力。

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文化策展總顧問龔卓軍說明，本屆策展分為4大主題區：「接海之島」、「有河之靈」、「穿霧之境」與「台灣萬水」，涵蓋海洋文化、宗教信仰、霧林生態與地方風土。展場設計強調5感體驗，並透過影像、聲音與氣味等元素，打造兼具知性與感官的展覽氛圍。

文化策展區也推出「日常＋」工藝選品快閃店，由台灣工藝中心策畫，邀集70家工藝品牌展出超過400件商品，聚焦永續設計與在地文化。此外，展期內安排逾50場現場演出、10場主題講座及2條水路走讀活動，結合15家商家推出集點兌換周邊的參與機制。

除了文化策展外，每年都引動大批觀眾參加的「品牌商展」仍是吸睛焦點，「IP圖像授權」及「文創品牌」參展數共逾1千家廠商報名參展，經過產業界專家遴選後，共有來自日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、美國、波蘭等10國，逾650家品牌與IP內容入選。同時，首次在商展區推出的「黑潮星樂園展區」，將成為34組台灣原創角色IP的大型發表會，扣合2025文博會主題，以海洋黑潮展現台灣IP面向國內外市場的企圖。

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