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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 郭強生／多謝成全 － 2之2

2025/07/17 05:30

◎郭強生◎郭強生

◎郭強生

西班牙導演阿莫多瓦改編西格麗德．努涅斯的小說《告訴我，你受了什麼苦？》，拍成了電影《隔壁的房間》。

劇中描述一個名氣耀人的中年女性作家，對另一位從算不得上密友但認識多年的女作家說：「雖然妳並非我的首選，但我仍想問妳，願不願意幫我一個忙？」那就是，陪她到海邊別墅小住，如果某日早晨醒來，發現隔壁房間門鎖上了，即是罹患癌症末期的女作家已在房裡服下了預備好的藥物，不再眷戀這病朽的身軀。

阿莫多瓦只拍出了故事的皮毛，因為原著的重點並不在於安樂死，而是想探討在這個世界上，真正對他人苦難感同身受，能夠拋開是非對錯，不站在法律道德任一方的人，是否才能讓我們重新思考生與死。

妳雖非我最重要的朋友，但是不忍見妳一個人死在冷清的屋裡，所以我答應妳。不是因為妳開口了，而是任何人的生命終點，都值得我這樣守護成全。

「難道，希望這世上能有人對死亡說點獨特的創見，是過分的要求嗎？」努涅斯在書中寫下的這句話，如一刀裂帛，劃進了我的心坎。

簽署文件的該日，我們一行人與醫生社工共八個人擠坐在小小的候診室裡。我戰戰兢兢默念著意願書中的每一條，深怕自己老花眼發生什麼閃失。

啊，怎麼會是這樣的？

□我不希望接受維持生命治療。

□我希望在____（一段時間）內，接受維持生命治療的嘗試，之後請停止；但本人或醫療委任代理人得於該期間內，隨時表達停止的意願。

□如果我已昏迷或無法清楚表達意願，由我的醫療委任代理人代為決定。

□我希望接受維持生命治療。（以上選項均為單選）

原來，Yes或No的最後決定操之在委任代理人，是因為有這麼多的選項。

除非勾了第一項，其他選項的意願人，只是希望家屬們不要吵成一團，並沒有放棄依賴人工方式存活。我一直以來的印象，預立醫囑是為了避免插管與生命維持器之苦，原來實際情況不是這樣的。

為何以前沒想到，有人是因為害怕自己太快被拔管，希望再多一些時間在世上，所以需要有那些其他選項呢？

來簽署的意願人中，選擇是由別人來做決定的，是占多數還是少數呢？

我在第二選項上遲疑了兩秒，轉頭看了我的委任代理人一眼：「多等一個月，不可能就突然出現可逆轉病情的醫學奇蹟吧？」然後迅速在第一項上打了勾。同時在場的還有兩名醫師，從頭到尾都沒出聲。

接下來社工要求我那位因母親成全才能到場的學生，在我的委任書上簽字。既然我是在意識清醒的情況下已經選了第一項，為何還需要委任代理人？至今我仍然不解。但我能想像總有人臨陣軟腳，突然勾了其他選項，讓被委任者日後將成為代為決定者而當場臉色大變吧？

社工收走我的答卷，轉向在場的其他人問道：要不要一起簽？有打折喔。

她的邀請得到的是三個客氣婉謝的微笑。●

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