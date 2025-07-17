【自由副刊．愛讀書】 《信任的模樣》

《信任的模樣》

朴相映著，尹嘉玄譯，潮浪文化出版

朴相映著，尹嘉玄譯，潮浪文化出版

韓國小說家朴相映（Park Sang Young，1988-）短篇聯作《信任的模樣》，以四個投身媒體工作的青年男女為主角，既有三十歲世代所歷職場現形記，也有首爾男同志交友實況，寫作時間與COVID-19疫情相疊的此書，自然也紀錄片般加入了大疫期間，上班族在工作和生活場域分別面臨的緊繃，從而扣緊了書名關鍵字：「信任」――由此通往親密的（不）可能，人的另一張臉，愛情的執著與盲目，如影隨形的背叛。朴相映擅用第一人稱視角的局限，遮住事件局部，而透過敘述者轉換，讓小說更形立體，使讀者逐漸感受揭露的喜悅，這有賴於人物的塑造與細節的掌握，無論是同儕間微妙的競爭，戀人間承諾的意願，朋友間細細的裂痕，全因為疫情蔓延而引爆。朴相映看似寫出「普通人」的煩惱，卻又如此準確，擊中了相似的寂寞。（dasutt）

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