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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．銀髮俱樂部】聆聽比叮嚀更重要

2025/07/17 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／齊威

在我們的社會中，老年人常常被視為智慧和經驗的象徵。但有時候，老年人的過度叮嚀和指導，卻可能讓年輕一代感到厭煩。俗諺說：「不癡不聾，不作家翁。」長輩在與年輕人相處時，安靜地聆聽，不隨意批評、指責，才是真正的智慧。

因著時代差異與科技進步，年輕人面對的生活挑戰與從前大相逕庭。他們面對生活的問題時，有自己的解決方法，當這些方法不符合長輩想法時，長輩當然可以分享自己的經驗，但千萬不要強迫年輕人按照自己希望的方式來處理，這樣不僅會讓年輕人感到受限，更可能會引起對立和矛盾。

鄰居哥哥很優秀，一直有公司挖角，他的同學都因應時勢利用轉職為自己提升薪資，鄰居哥哥卻因為他父親堅持的「滾石不生苔，轉業不聚財」，錯失多次轉職加薪的機會。鄰居哥哥看著同學升官發財，很不快樂，甚至開始埋怨父母。

外甥女好一陣子沒來家裡探望阿嬤了，阿嬤想孫，要我打電話邀請他們回來。打給妹妹之後，才知道原來前陣子外甥女穿著露肚臍的短上衣來家裡探望阿嬤，阿嬤歡喜開心之後，開始叨念孫女，說父母賺錢不容易要省吃儉用、別亂買衣服，女孩子家要穿衣得體等。孩子不想被念，當然也就不來阿嬤家了。長輩應學習傾聽、欣賞年輕人的想法，千萬不要做個只會指責和批評的長者，與其不停地叮嚀，不如在適當的時候給予鼓勵和支援，這樣的方式更能建立良好的家人關係。在生活中，提醒是必要的，但善意的溝通和理解才更是關鍵。

長輩在將自身經驗傳承給年輕人的同時，務必避免直接的指責、命令或指導，強迫他們遵循。這樣可以讓年輕人感受到尊重，而願意以更開放的心態接受長輩意見、理解長輩想表達的意圖。

年輕人需要探索和犯錯，這也是成長的一部分。過多的干預可能會讓他們對生活失去主動和熱情。適時的肯定與讚賞，更是老年人對年輕人的另一種支援。年輕人面對各種挑戰時，如果能接收到來自長輩的支援與讚美，不僅能增強他們的自信，對提升世代間的情感也有幫助。

在年輕人嘗試新事物的過程中，長輩應該扮演支持者和顧問的角色，而不是主導者。這樣既能讓年輕人感受到尊重，也能讓他們保持對生活的熱情。同樣的，長輩也應該秉持開放的心態，配合年輕人適當調整自己的觀念。

生活是一個不斷學習的過程，即使是在晚年，也可以從年輕人身上學習到新的事物。這樣的相處方式，不僅能消除代溝，更能豐富老年人的生活經驗。大家共同合作建立一個彼此尊重、相互理解的環境。

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