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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．婚姻研究院】拉密桌遊 拉近親密

2025/07/17 05:30

拉密桌遊 拉近親密拉密桌遊 拉近親密

文／桂輪

自從孩子買了這一盒名為「拉密」（Rummikub）的桌遊後，過節或聚會，家人便志同道合拿它出來玩。偶有前來探訪的親朋，也被我們「拉」著一起親「密」，我和先生更是它的忠實玩家。

這盒兩人也適合的玩具，這一年來，在他下班後的夜晚，幾乎天天陪伴我們。在遊戲中儘管需要極度用腦，對先生來說，或許是他另類的放鬆方式，於我則是戰姿勇猛，輸贏的心與玩樂之情不相上下，尤其當我們私下訂定一個「一日三戰兩勝為一局，累積十局，最先贏得六局者，可享受對方請客、自選餐廳」的規則後，我更加卯足全力、用心布局。

孩子關心我們的戰況，有時觀戰，有時參一咖，或詢問我們當日「拉密」了嗎？我們輸贏為何？輸贏也成就一場有趣的話題。

如同它的子標題「拉近人與人親密的關係」，一日三戰或兩戰的互動中，先生有時大器出牌，有時縝密藏牌，有時過於急躁錯喊「拉密」，有時我喊拉密後，他才發現自己早已拉密，卻忘了喊，在在顯示先生的身心狀態與思路；相對的，他亦如是近距離觀我，如此讓我們更加相知。

我們從遊戲中發展出起始與結束的模式。起始時，先生準備遊戲盒袋，我清出遊戲場桌，結束後，他拉開空袋，我集中遊戲牌並滑推入袋，最後由他整理入盒，合作無間。

在這一場無需太多語言的遊戲中，無聲的互動讓我們細緻地理解對方；在沒有時間限制出牌的等待中，讓對方及自己培養耐心。在起始與結束的儀式中，我們學會微小的責任也需要互相一起擔。

拉密，確實緊密地將我們拉在一起！

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