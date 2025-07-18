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【藝術文化】《少年PI的奇幻漂流》首登台 3人與虎偶共演逼真如生

2025/07/18 05:30

《少年PI的奇幻漂流》隨團導演蓋布莉拉．伯德（右2）與隨團偶戲指導湯姆．史塔西（中），以及主演團隊合影。（記者凌美雪攝）《少年PI的奇幻漂流》隨團導演蓋布莉拉．伯德（右2）與隨團偶戲指導湯姆．史塔西（中），以及主演團隊合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然知道眼前的「老虎」是「偶」，但當牠迎面撲來，所有人還是震撼得驚聲尖叫。

【藝術文化】《少年PI的奇幻漂流》首登台 3人與虎偶共演逼真如生3位操偶師現場示範「老虎」的動作與姿態。
（記者凌美雪攝）

改編自李安同名電影原著的舞台劇《少年PI的奇幻漂流》首登台，昨（17）日首演記者會中，在隨團偶戲指導湯姆．史塔西（Tom Stacy）說明下，3位共演「老虎」的操偶師現場示範各種動作，當大家聚精會神搶拍照時，「老虎」突然衝向兩廳院藝術總監劉怡汝，這一驚，讓眾人更期待劇院內的正式演出。

關於《少年PI的奇幻漂流》在倫敦西區與百老匯創下的紀錄，從橫掃8項國際大獎就可見一斑，目前仍於美國同步巡演中，台灣巡演首站在台北國家戲劇院，可說是與歐美「零時差」的全新體驗。

《少年PI的奇幻漂流》以劇場中極為少見的巨型操偶、即時投影與多層次舞台設計，營造出奇幻的海上漂流歷程。其中，最受矚目的角色就是老虎「理查．帕克」。史塔西指出展現老虎「氣息、眼神、重量」的3大關鍵，其中1人操控頭部與視線角度，另1人負責心臟與前肢，最後1人則掌管後肢與靈活的尾巴動作，尤其尾巴被形容為讓老虎「活起來」的靈魂。

【藝術文化】《少年PI的奇幻漂流》首登台 3人與虎偶共演逼真如生3位操偶師對於中文有「三人成虎」的成語感到相當有趣。
（記者凌美雪攝）

3位操偶師透過模仿動物的姿態、神情與動作，將自己完全投射進角色之中，從耳朵微動、呼吸起伏、肌肉張力、到步伐節奏，3人1體、氣息一致，不僅讓「老虎」動起來，更像是真正擁有靈魂與情緒的野獸，甚至能與觀眾四目交接並怒吼，讓觀眾感受到那股來自荒野的生命張力與震懾魅力。史塔西認為，這樣的精準細膩，與其說是「操偶」，不如說是與偶共演。

【藝術文化】《少年PI的奇幻漂流》首登台 3人與虎偶共演逼真如生2位主角「少年PI」卡席夫．高爾與「少女PI」桑雅．維努戈帕。
（記者凌美雪攝）

這齣舞台劇的另一個焦點，是觀眾能在不同場次中欣賞「少年PI」與「少女PI」兩種性別視角的版本。飾演「少年PI」的卡席夫．高爾（Kashif Ghole），在英國是劇場及影視雙棲的明星；而特別令觀眾好奇的「少女PI」演員桑雅．維努戈帕（Sonya Venugopal），原本就是百老匯原創版《少年PI的奇幻漂流》的演員之一。

維努戈帕表示，這齣戲的編劇原本就沒為「PI」設定性別，一開始她也覺得很奇妙，後來她發現重點不在性別，而是關於人的生存、愛、韌性與堅強。她認為「少女PI」這角色，讓她能從截然不同的情感能量、身體語言與內心歷程出發，她也相信，觀眾如果可以2個版本都看，會有全然不同、雙倍感動的體驗。

即日起至7月27日，在台北國家戲劇院；7月31日至8月3日，在台中國家歌劇院大劇院演出。詳詢OPENTIX。

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