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【藝術文化】虛空之境：當代攝影中的領土與都市凝視 台法攝影展開幕

2025/07/18 05:30

法國攝影家埃里克．塔布奇、內莉．莫尼耶的「自然區域圖集」系列作品（右）與台灣攝影家姚瑞中「巨神連線補遺」系列（左）形成對話。（記者董柏廷攝）法國攝影家埃里克．塔布奇、內莉．莫尼耶的「自然區域圖集」系列作品（右）與台灣攝影家姚瑞中「巨神連線補遺」系列（左）形成對話。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國家攝影文化中心「虛空之境：當代攝影中的領土與都市凝視」展覽昨（17）日於國家攝影文化中心台北館舉行開幕典禮，由「領土」、「都市」2大子題切入，透過台灣及法國兩地19位藝術家，以當代攝影視角觀看我們身處的世界，反思我們共同生存的這片土地，發生了什麼改變，未來又可能是什麼模樣。

沈昭良的「漂流」系列作品，由台灣地景切入，帶領觀眾思索歷史與文化。（記者董柏廷攝）沈昭良的「漂流」系列作品，由台灣地景切入，帶領觀眾思索歷史與文化。（記者董柏廷攝）

文化部長李遠致詞時表示，在文明發展與生態危機交錯的時代，攝影不只是紀錄工具，更是傳遞哲思與情感的媒介，能在虛空之中為彼此創造理解與連結。

國立台灣美術館長陳貺怡說明，協同策展人余白在2015年構思台法文化交流計畫，隔年於蓓朵博士訪台時，陪同深入考察、舉辦工作坊與探訪藝術家，因此促成本次展覽，更可以說是跨幅10年的文化交流成果與累積。

策展人赫法耶．蓓朵長期關心文化保存與自然地景，蓓朵期待透過本展的作品，讓觀眾理解台灣與法國兩地在如此不同的政經背景與文化下，透過攝影這個共通的語言，呈現當代地景與人類文化的交互影響。

「虛空之境」以攝影連結台灣與法國，探討人與土地、都市的細膩關係。「領土」展區以鏡頭帶領觀眾漫步於被人類徹底改造的土地；「都市」展區聚焦城市的規畫、開發、拆遷，以及生活的感性記憶和認同。展覽即日起至11月23日展出（領土展至11月2日）。詳詢攝影中心官網

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