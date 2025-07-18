【藝術文化】「印度工藝展」進駐台北 多元體驗促文化交流

切里亞爾面具源自泰倫加納邦，以鮮明色彩表現神話故事角色。（印度台北提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕印度台北協會（ITA）與台北市政府青年局合作，「印度一區一品工藝展」，自今（18）日至8月3日於青年局藝文沙龍登場，展出近70件精選工藝品與30場體驗活動，向台灣民眾展現印度多元且深厚的文化傳統。

大理石鑲嵌重現蒙兀兒帝國時期的宮廷藝術。（印度台北提供）

印度台北協會會長葉達夫表示，透過此次展覽與工作坊，希望深化台灣與印度之間的文化理解與交流，更促進青年世代建立跨國理解與合作基礎的重要契機。

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展覽主軸對應印度政府推動的「一區一品」（One District One Product）政策，該計畫旨在推廣印度700多個地區各具特色的工藝與特產。本次展覽透過「織夢絲縷」、「魅影眾生」、「匠心木語」、「鑄金璀璨」、「琢石傳奇」、「繪彩金光」、「自然共生」等7大主題呈現不同技藝的文化脈絡。

代表性展品包括來自比哈爾邦、色彩濃烈且富幾何美感的馬杜巴尼畫作、多克拉金屬雕塑展現脫蠟鑄造的工藝傳承、大理石鑲嵌則重現蒙兀兒帝國時期的宮廷藝術、傳統刺繡部分，則展示波卡麗花卉刺繡與金屬刺繡兩種風格，分別強調民間與皇室特色。此外，展覽也介紹切里亞爾面具與紙漿藝術等少見工藝。

除靜態展覽外，也同步推出30場青年文化體驗工作坊與觀光文化講座，涵蓋Henna手部彩繪、印度古典與寶萊塢舞蹈、瑜伽、印度料理與茶點、黏土與藍瓷工藝實作等。

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