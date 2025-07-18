限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 小令／邀請函
◎小令
◎小令
．
我亦不知道怎樣才算
好好講話――
承擔記憶像麻雀
愈跳愈輕，愈輕愈遠。
荔枝累累就算是殼
也是放空的氣球。
換過幾次衛生紙的牌子
鮮花逐漸凋萎的時候
倒掛在立燈上，徹底乾燥
包材擱置在地板。光裸跪坐的背脊
咖啡壺與熱水瓶
盤子裡的果子。床頭的本子
鼴鼠在初春。那時，我還有興致斟茶
其實壺很重。壺一直都很重――
像山一樣，把山提在手上。看不見的水
在裡面立著――
水沒變少，只是被分配到不同地方
最後，所有重的東西，都說像山一樣
那就糟糕了――
接近一種麻煩：比例上的錯誤。
徒步揮汗上坡轉彎特別感覺風水
遠遠看著木瓜開花
沒有喔沒有賣。沒有什麼東西都賣
我一直想請你陪我去看那件衣服
到底適不適合――
面對南方誇下豪語說要用一碗茶
理解海洋
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應