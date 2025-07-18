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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 小令／邀請函

2025/07/18 05:30

◎小令◎小令

◎小令

我亦不知道怎樣才算

好好講話――

承擔記憶像麻雀

愈跳愈輕，愈輕愈遠。

荔枝累累就算是殼

也是放空的氣球。

換過幾次衛生紙的牌子

鮮花逐漸凋萎的時候

倒掛在立燈上，徹底乾燥

包材擱置在地板。光裸跪坐的背脊

咖啡壺與熱水瓶

盤子裡的果子。床頭的本子

鼴鼠在初春。那時，我還有興致斟茶

其實壺很重。壺一直都很重――

像山一樣，把山提在手上。看不見的水

在裡面立著――

水沒變少，只是被分配到不同地方

最後，所有重的東西，都說像山一樣

那就糟糕了――

接近一種麻煩：比例上的錯誤。

徒步揮汗上坡轉彎特別感覺風水

遠遠看著木瓜開花

沒有喔沒有賣。沒有什麼東西都賣

我一直想請你陪我去看那件衣服

到底適不適合――

面對南方誇下豪語說要用一碗茶

理解海洋

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