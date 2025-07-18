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【自由副刊．極短篇】 鄭郁萌／證人

2025/07/18 05:30

◎鄭郁萌◎鄭郁萌

◎鄭郁萌

阿蘭姊是大家這樣叫的，她在國中廚房做了十七年。早上五點半進校門，下午兩點多離開，像一台定時排風扇，不太說話，也不太插手別人的事。

廚房正對操場，學生們下課打球、吵架、抽菸、告白，全在她視線範圍內，但她很少看，頂多邊撕豌豆邊罵：「小鬼，都不怕曬死。」

今年春天開始，有些學生吃飯變慢了。有些不吃，有些飯吃到一半突然站起來說肚子痛，老師也習慣了，說是青春期胃食道逆流。阿蘭姊知道不是，那幾個男生走路不太穩，臉色白，眼睛紅，手一直發抖，不吃飯淨跑廁所，進廁所前手都會往口袋裡摸一下，嘴巴像含了什麼沒吞下去。

阿蘭姊在廚房切菜，也會聞到味道，是甜的，水蜜桃還是葡萄她分不清楚，但黏黏膩膩，不是天然的香，那是假的，像過期的化學糖水加熱後冒出的煙。那味道飄進廁所、飄進教室、飄進廚房，連風都吹不散。

有一天下午，她在廚餘桶裡撿到一個小罐子。透明的，剩下一點濃藍色液體。她把那罐子拿到水龍頭底下沖，沖完丟進廚餘最下面，蓋上溼菜渣。

有一次廁所門壞了，找人修，門軸拆下來時裡面卡著一支扁扁的金屬管，像香水筆頭，但裡頭沒有香水，黏黏的。維修師傅把金屬管丟在垃圾桶裡，阿蘭姊看了看，把垃圾拿去倒。

來實習的阿宏老師，有次跑來廚房吃飯，問她：「阿蘭姊，妳有沒有看到誰在抽菸？」

她回答：「我眼睛不好。」

他苦笑：「妳不是戴眼鏡？」

她說：「就是因為不好才戴。」

七年前，阿蘭姊在學校女生廁所聞到怪味，報告訓導主任，主任報警，警察只抓到兩個吸藥的孩子，沒抓到源頭。新聞寫得很大，說校園毒品入侵，熱心廚工發現異狀即時通報。隔天她回家，信箱上貼一張紙條「多管閒事，死全家」。

家長打電話來罵她造謠，老師們接電話接到手軟，很多學生轉學。還有一個媽媽站在學校門口罵半小時，說廚工害她孩子不能畢業。

那年，阿蘭姊沒被續約，才轉到現在這所國中。以後再聞到任何味道，她就把排風扇開大一點。

那甜甜的氣味愈來愈多，學校拉了新的紅布條，掛在操場上：「遠離毒品，珍愛生命」，布條下面有學生臉色發白，歪歪倒倒走路經過，咳了兩聲，把整盒便當倒進垃圾桶。

阿蘭姊在廚房裡切胡蘿蔔，排風扇在頭頂慢慢轉，她想起那年主任跟她說：「妳做得對，但要有心理準備。」她那時不懂要準備什麼，後來懂了。

這些味道，不會有人叫它毒品的，大家都說是誤會。你如果說得太清楚，他們會說你多管閒事。

阿蘭姊只是煮飯的人。煮飯的人不做證人。●

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