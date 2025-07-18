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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《前男友食譜埋葬委員會》

2025/07/18 05:30

《前男友食譜埋葬委員會》 川代莎生著，黃筱涵譯，皇冠出版《前男友食譜埋葬委員會》 川代莎生著，黃筱涵譯，皇冠出版

川代莎生著，黃筱涵譯，皇冠出版

日本小說家川代紗生（Kawashiro Saki）《前男友食譜埋葬委員會》小說集圍繞一家咖啡館與幾位傷懷情傷的女子展開，她與店長以及一名長駐的和尚組成「前男友食譜埋葬委員會」，嘗試用對話、傾聽與料理，把來客們遺留下來的舊愛、舊恨與自我否定一一清理。八則故事筆法貼近日系漫畫與劇集節奏，善用簡潔對話推動敘事，讓每位角色的傷口與可愛逐步顯影。在看似戲謔的設定中，藏有對女性內在糾結的真誠理解，從容貌焦慮、自我貶抑，到對「理想型」的執迷，切入戀愛中的失衡與委屈。全書節奏輕快不失節制，偶爾穿插的哲理語氣如胡椒鹽般提味，既不說教，也不刻意昇華，而是在角色與情緒之間留下喘息的空間。料理在書中不只是修補的過程，也近乎儀式，讓心碎有了具體的回應與寄託。雖不至於提供完整的解答，但在角色彼此的交流與理解中，將情感重量轉化為可重新觀察與接受的事實。作者不急著給出療癒，而是指出創傷與慣性之間的反覆結構，在戲感與喜感兼備的語言之中，讓傷心人淡忘來路的「蹉跎苦」。（香蕉哇哇）

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