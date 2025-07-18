【家庭plus．全球觀測站】美醫療帳單 如開盲盒

圖／達志影像

文／趙凱喬

早有耳聞美國就醫有多繁瑣，若非親身經歷，還真無法體會其中的疲憊與無力。

從小「跑醫體質」如我，來美生活五年多，醫療輪迴依舊緊緊相隨，什麼大醫院、小診所、各式各樣的化驗所、檢測中心、藥局⋯…五花八門的醫療相關機構，幾乎都曾交手過。過程的心累實在難以言喻，尤其牽扯到醫療保險與金錢時，那簡直猶如踏進一座結構複雜的霧中迷宮，規則繁瑣、程序漫長，帳單來得毫無章法，心理與經濟的雙重壓力，真的是只有走過的人才懂。

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美國的醫保體系錯綜複雜，常有感打開帳單的那一刻，活生生像是一場「盲盒開箱」，有時驚訝、有時驚嚇，更多時候，讓人滿頭問號。其中最令人困擾的，莫過於那種「時間黑洞」類型（醫療服務和收到帳單之間的時間差過大）。以我自身經驗來說，三個月以內收到付款通知都還算正常，然而有一次，竟是在一年後才收到帳單，這時還得像偵探一般回溯一年前的紀錄，並來回致電保險公司與醫療機構，整個過程既耗時又心累。

當然，你也可以事前諮詢保險公司或醫療方的估價部門，但撇開溝通的時間成本不說，往往最後得到的也僅只是一個預估的金額範圍，尤其若該療程經過多家機構處理，那帳單更是碎片化；且偏偏很多時候，人已處在不舒服的狀態，一心只想趕緊治好病，哪還有餘力逐一確認價格細節。

前陣子我做了個婦科小手術，醫院和醫生分屬不同系統，一開始醫院就先收了場地及設備費用兩千多美元。手術一個月後，我在保險網站上看到的醫院帳單金額竟高達了八萬多美元，經保險審核與給付後，我仍得支付將近一千九百美元（還不包含醫師的費用）。那一刻，真的只能苦笑以對，實在不理解這些帳單背後到底是怎樣的數字遊戲？

更別提因緊急狀況被送進急診室時，你根本無暇比價、核對保險網路，醫院會提供必要且即時的治療，而費用清單則在事後才會揭曉。再者，即使是同一個服務，不同的人會因為保險方案的不同，最終需要支付的費用也會大相逕庭。

在美就醫是奢侈的，經濟能力、時間成本那些不過僅是基本門檻，若想要在重重迷宮中找到出口，還得具備強大的心志與不怕麻煩的耐力。於我而言，在美就醫不只是健康議題這樣單純，有時更像是某種心理與制度的拉鋸戰，你以為病已痊癒、事件告一段落，卻不知何時，又突如其來掉下一張遲來的帳單……這款醫療版「盲盒」，每次開啟都令人百感交集、膽戰心驚。不只挑戰你的荷包，更考驗你的內心。

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