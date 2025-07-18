【家庭plus．微幸福案內】發現自己不例外 也很幸福喔

品嘗到一塊美味的蛋糕，就自然有幸福感。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

或許因為職業習慣，很愛看各種調查結果，最近看到日本企業發生許多機密外洩或帳戶遭盜用等事件，首要原因居然是密碼設定太簡單了。密碼第一名是「123456」，其次是照打英文字母「password」及「123123」，不禁莞爾一笑，因為我跟家人就是123456派，四碼時就是1234，發現自己一樣沒有危機意識，但反而有幾分安心的幸福感。

日本也常調查感到微幸福的瞬間，女性依照順序是吃美味或甜點時、家人團圓時、進入被窩瞬間、優閒地泡澡時、家人親友對自己說「謝謝」或「真好吃」時、出門旅行度假時、晚酌時、跟伴侶說話時、看到藍藍晴空時、跟兒孫玩耍時等等，我發現或許順序略有不同，但自己毫不例外，跟大多數人感受到類似的微幸福，這本身也很幸福！

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其他許多朋友感受到的微幸福，我居然也差不多，像做秋葵肉卷，肉片跟秋葵的數量正好一致，就很開心，數量上巧合總讓人有幸運感；沒特別計算買的蛋糕個數正好跟聚會人數一樣等；或各種「直達」的順利感，如搭電梯居然中途都沒停，一口氣就到一樓；或開車一路都是綠燈；抑或轉車銜接恰恰好，比預定早了十幾分鐘回家等等，都很幸福。

餓了吃飽或疲倦時睡飽了，或很久沒運動而走了萬步以上就有滿足感，有點飢渴才能很簡單地帶來幸福吧！偶然做點好事。讓人道謝也很幸福，例如最近在鄰居家門口撿到錢包，雖沒跟這家男主人打過招呼，但常看到他在二樓陽台曬衣服及帶孩子玩，趕快按鈴遞交，獲得萬分感激的道謝，也很幸福，還暗暗覺得積了德，或許今後會有善報。工作有什麼好表現或一張好照片讓人稱讚也很幸福，可以想像天下人都想在社群網站上讓人按讚的心情。

月子則說能祝福別人也很幸福，她表示早年看別人結婚生子都不覺有意思，現在則能真誠為對方祝福，表示自己人生也有幸福感，這本身就很幸福！繭子則是聽到失智母親喊出自己的名字，覺得幸福無比；她們的微幸福感受，我也沒兩樣，雖然普通，卻有更多的安心感湧上來！

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