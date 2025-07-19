【家庭plus．日常幸福微光】回味初夏旅行食光

六月的濟州島像一座茂盛繽紛的花園。

文、圖／Julia

初夏甫自濟州島徒步歸來，許是海島地形，沿途餐食多以海鮮為主，這是旅程中唯一令我不適應之處，所幸仍有幾餐能提供方便蔬食，也入住一間能使用廚房的民宿，我與旅伴在超市開心採買蔬果，心滿意足地享用了心向之食。回家接連數日，都想嗑上一大盤炒蔬菜，彷彿唯有如此，才能一解身心對蔬食的渴望。

六月的濟州島像一座茂盛繽紛的花園，無論市街巷弄或山巔海涯，各色花朵肆無忌憚風火般綻放，令人大飽眼福。行走鄉間野地，常常無意間就飄來一抹香，身心五感被大自然洗滌充盈，短短十天裡，天地大美令我心醉神馳。

請繼續往下閱讀...

此行是以偶來小路徒步為主，沒機會逛太多傳統市場，但還是很開心去了幾趟超市，那裡的生菜躺在吹著涼風的架上，非常可口的模樣，巴掌大的韓國芝麻葉香氣十足。另一端架上琳琅滿目的豆腐，更是令我目不暇給。買了台灣未曾見過的海菜豆腐及大片豆皮，當晚即興搭配做了兩道菜，香菇炒腐皮絲及煎至金黃的海菜豆腐，用海苔、生菜（芝麻葉）包入白飯，搭配超市買來的一小盒新鮮芥末及辣醬，非常美味，一解蔬食愁。

邀請男女主人共食，女主人問我是廚師嗎？因為我採了院子裡的迷迭香來做菜。她說喜歡我做的兩道菜，家裡向來都是先生掌廚，有機會她也想試試今天的菜色。我則是愛上了用海苔及芝麻葉包飯、包菜來吃，整體風味更顯層次，而且不知不覺也減少澱粉的攝取。

涼拌佛手瓜煙燻豆皮

〈夏季食譜1〉涼拌佛手瓜煙燻豆皮 爽口滋味

夏天是各式瓜類盛產的季節，忘了哪年開始愛上了涼拌佛手瓜的口感，加上煙燻豆皮絲，簡單調味再擠上點檸檬汁，就是一道非常爽口且滋味豐富的小菜，幾回聚會端上這道菜，就會有人詢問食譜。

看著這道餐食，腦海又飄進了旅行時的味覺回憶，雖一時買不到芝麻葉，就加入前院的荷蘭芹葉，用海苔、生菜隨意舀入白飯與涼拌菜，往嘴巴送入。咀嚼間，許多在濟州島徒步旅行的美好回憶，瞬時被召喚而來。

材料：佛手瓜一顆、煙燻豆皮一盒、鹽、白胡椒粉、香菜、檸檬

做法：

1.佛手瓜去皮切薄片，用鹽巴抓揉去澀味並軟化。大約半小時後用開水沖洗，甩乾水分。

2.放入煙燻豆皮絲並適量調味，最後加入香菜末，些許香油及半顆檸檬汁，拌勻靜置約半小時即完成。冷藏靜置至隔天風味更棒喔！

炒小黃瓜鮑菇片

〈夏季食譜2〉炒小黃瓜鮑菇片 真開胃

夏季亦是小黃瓜盛產期，猜想涼拌蒜末小黃瓜一定也是大家最常做的，這是炎熱天氣裡身心最自然的渴望啊！有時我也會簡單切成條狀，搭配原味或水果風味優格品嘗，光是想像心頭就一陣舒涼。

在原味優格裡調入一些黃芥末籽醬，又是另一種有趣變化。或者將納豆壓泥淋點冷壓植物油拌一拌，用小黃瓜條蘸著吃，健康又美味。又或者搭配鷹嘴豆泥，雖然工序多也較費時，但美味又富含蛋白質。

小黃瓜切成條狀，搭配原味或水果風味優格品嘗，光是想像心頭就一陣舒涼。

這樣寫著寫著，竟發現光是小黃瓜條就有近十種創意吃法。將小黃瓜與紅蘿蔔切條放入玻璃杯裡，將上述沾裹醬料分放小容器裡盛盤，很適合當夏日聚會的開胃前菜。

然而長長的夏季，我仍想多嘗嘗小黃瓜的不同風味面貌。偶爾我會在熱炒菜的最後階段，加入小黃瓜滑炒幾下便熄火，保留其輕脆口感與鮮味。小黃瓜可搭配切成主食材大小，吃起來風味較和諧，例如豆干丁配小黃瓜丁、杏鮑菇片則與小黃瓜片搭配，加上適量辣椒片，特別開胃。

材料：小黃瓜兩條、杏鮑菇兩條、黃甜椒半顆、迷迭香一支、鹽、胡椒粉適量

做法：

1.小黃瓜與杏鮑菇切片。

2.乾鍋將杏鮑菇煎到表面微焦黃，倒入些許油與鹽拌炒2～3分鐘，讓鹽與油的味道滲入。

3.最後將小黃瓜與甜椒片放入，大火快速拌炒1～2分鐘，再加入些許鹽及白胡椒粉，放上迷迭香，即可起鍋。

這盤與兩盒海苔片、半碗白飯與韓式泡菜就成了我的一人晚餐。

植物或食材香氣，總會穿針引線帶我重回曾踏足的遊地。

〈愛旅行〉用蔬果寫遊記

我愛旅行，也喜歡在旅行中巡逛市場或尋覓當地代表香藥草，若還能有機會在地煮食，那簡直是一大樂事。哪怕歲月如梭流逝，那植物或食材香氣，總會穿針引線帶我重回曾踏足的遊地。

這次在書寫拍攝專欄圖文間，再次發現自己很享受並沉浸於如何將季節蔬果做多面向的料理呈現，我想將每樣蔬果的價值最大化，也是感謝它們的方式之一。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法