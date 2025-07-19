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【藝週末．城市散步】名人帶路 百大文化基地澎湖巡禮

2025/07/19 05:30

應小野之邀一起帶路遊澎湖，陸小芬首次重返1987年電影《桂花巷》的拍攝場景，受到當地居民熱情歡迎。應小野之邀一起帶路遊澎湖，陸小芬首次重返1987年電影《桂花巷》的拍攝場景，受到當地居民熱情歡迎。

文．攝影／記者凌美雪

沿菊書店是閱讀澎湖文化的溫馨據點。沿菊書店是閱讀澎湖文化的溫馨據點。

為呈現台灣自90年代後累積的豐沛地方文化工作成果，同時整合文化部再造歷史現場、地方藝文館所等資源，文化部長李遠上任後，提出「百大文化基地」徵選政策，藉此爬梳台灣各地不同領域的文化歷史脈絡及特色故事。首屆共有110個基地入選，獲得首屆入選證明及50萬元獎勵。

李遠（右）與陸小芬拜訪沿菊書店負責人高世澤（中）。李遠（右）與陸小芬拜訪沿菊書店負責人高世澤（中）。

「百大文化基地」自5月發表以來，文化部已與各地方政府聯手推出83條主題遊程。此外，還規畫陸續推出20條「名人帶路」行程，概念大抵是找到與每個基地淵源較深的名人，先行探路，並於過程中發掘出更多具深度走讀趣味的可能性。

古蹟蔡廷蘭進士第，磚牆面的正中央各有圓形泥塑「松鶴圖」鏤窗，下方各有造型樸實粗壯的麒麟堵。古蹟蔡廷蘭進士第，磚牆面的正中央各有圓形泥塑「松鶴圖」鏤窗，下方各有造型樸實粗壯的麒麟堵。

第1條路線由文化部長李遠親自「島讀」澎湖，以作家「小野」身分邀請把澎湖當第2故鄉的影后陸小芬，兩人於7月5日共同探訪澎湖的5個文化基地。陸小芬生涯有4部電影是在澎湖取景，比如拍攝《沒卵頭家》時，在望安花宅聚落取景的大黃槿樹；以及《桂花巷》拍攝裹腳場景的湖西鄉「菓葉村許氏古厝」等，這些都成為澎湖文化基地的順遊選項。

蔡廷蘭進士第是澎湖唯一有燕尾的民宅。蔡廷蘭進士第是澎湖唯一有燕尾的民宅。

沿菊書店：社區營造點、地方創生點

李遠展示「菜繭」捏成「雞母狗仔」的可愛造型。李遠展示「菜繭」捏成「雞母狗仔」的可愛造型。

最初以社造、文化紀錄保存為主的「沿菊」，2022年在眷村改造的篤行十村歷史建築群內（園區內還有張雨生故事館、潘安邦紀念館等），落腳開設獨立書店，隔年獲文化部全國實體書店發展獎助，奠定做為當地藝文推廣平台的基礎。日式百年廳舍建築，特別以2個獨立空間區分為推廣閱讀的「島讀館」，以及聚焦澎湖文化創生主題的「文創館」，確立沿菊對於文化永續及地方創生的核心價值，透過文化經濟模式創造文化復甦的契機。

龜壁港社提供蒙面體驗「魚灶海沙炒土豆」。龜壁港社提供蒙面體驗「魚灶海沙炒土豆」。

文創館現有機能包括走讀旅行、社區產品開發與販售、講座與體驗工坊等，每年約8萬人次造訪，與社區及藝術家間的合作超過30案。2025年更名「澎湖聚落故事館」，協助各聚落發展地方創生，並培訓解說與導覽，如「篤行十村散步」等；不定期推出包含地方創生產品，以及涵蓋漁業、農業、聚落建築、廟宇信仰、生活文化與飲食等多元豐富的澎湖文化走讀小旅行，帶領遊客更深入認識澎湖的地方文化。因此，沿菊書店也可說是逛遊澎湖文化基地頗理想的起點。

龜壁港社即現今澎湖縣湖西鄉的南寮村。龜壁港社即現今澎湖縣湖西鄉的南寮村。

蔡廷蘭進士第：古蹟、聚落、文化路徑點

離島出走工作室致力復振澎湖漁村文化。（離島出走提供）離島出走工作室致力復振澎湖漁村文化。（離島出走提供）

這座澎湖唯一的進士宅第，源於一個頗有趣的人物故事。出生於1801年的蔡廷蘭，13歲就考中秀才，15歲通過科考獲得鄉試資格，但多次赴福州鄉試卻都落榜。35歲那年第3次鄉試落榜，在回澎湖途中時遭遇颱風，船隻竟漂至越南，據傳當時越南王不願意讓他離開，滯留一段時間才終於同意放他走。這一「走」，是徒步走了138天才抵達廈門，搭船回澎湖。蔡廷蘭將路途中見聞記錄成《海南雜著》，成為現今研究當時越南情勢的重要文獻。

離島出走的多種特色遊程包括石滬體驗。（離島出走提供）離島出走的多種特色遊程包括石滬體驗。（離島出走提供）

1837年，37歲的蔡廷蘭第4度赴福州鄉試，這次高中舉人，取得會試資格，得以於44歲（1844年）進京會試，考中進士後分發至江西省擔任知縣。1846年衣錦還鄉回到澎湖，為光宗耀祖，於舊宅旁興建「進士第」，在地稱為「海上科名第一家」。

離島出走工作室與紅羅社區、在地傳統匠師共同修繕石滬、魚灶。（離島出走提供）離島出走工作室與紅羅社區、在地傳統匠師共同修繕石滬、魚灶。（離島出走提供）

根據國家文化資產網記載，由於蔡廷蘭一生仕途皆在外地，1859年卒於江西省豐城縣知縣任內。因此，澎湖進士第的興築，象徵意義大於實際宅第的用途，至今已有超過150年歷史，整體結構大抵保持完整。澎湖縣文化局於1988年公告為縣定古蹟，並於2011-2012年整修，2013年開放參觀。

「花宅」建築多為澎湖就地取材，如今石牆上仍可見珊瑚礁石灰岩的構造。「花宅」建築多為澎湖就地取材，如今石牆上仍可見珊瑚礁石灰岩的構造。

蔡廷蘭進士第建築精緻，最大特色是澎湖唯一有燕尾的民宅，四面有房、中留天井，正立面中央門楣有玄武岩石匾陰刻「進士第」。磚牆面的正中央各有圓形泥塑「松鶴圖」鏤窗，下方各有造型樸實粗壯的麒麟堵。正身屋脊燕尾起翹，正廳門為三關六扇門形式，中間門扇雕刻有「文章千古業、詩禮一家春」文字，固定在上額門楣的門印左右各刻有「閥」、「閱」，彰顯全澎唯一進士家族的地位。

望安花宅聚落至今仍保留許多結構完整的屋厝。望安花宅聚落至今仍保留許多結構完整的屋厝。

如今申請做為文化基地，除提供古蹟導覽、古裝體驗、古禮抓周，還有傳統美食菜繭、雞母狗DIY等。「菜繭」是當地傳統冬至拜拜的主要祭品，通常做成元寶造型，也可以捏成「雞母狗仔」的可愛造型，現在成為全年都可體驗的熱門活動。

中社五府千歲廟是花宅聚落重要的信仰與在地文化傳承據點，廟裡的木雕打破慣例以水族魚類為題。中社五府千歲廟是花宅聚落重要的信仰與在地文化傳承據點，廟裡的木雕打破慣例以水族魚類為題。

南寮龜壁港社：社區營造點、地方創生點

澎湖本島4個文化基地分布圖。（文化部提供）澎湖本島4個文化基地分布圖。（文化部提供）

西元1630年前後，位於澎湖縣湖西鄉的南寮村，陸續有來自閩南泉州的移民，以半漁半農為業，古稱「龜壁港社」。社區至今保有許多澎湖傳統農作生活樣貌，還有澎湖重要的無形文化資產「蒙面女郎」。因此，自2011年起積極推動社區總體營造，進行人文資產保存及生活環境改善，近年更以傳統文化為基底，將村子打造成低碳環保及環境教育場域，也推動文化復振，期盼提升南寮的能見度，讓更多人愛上這個淳樸又美麗的村落。

這裡最有趣的體驗活動有2項，一是在戶外的「魚灶海沙炒土豆」活動，另一個則是蒙面包頭巾。澎湖的傳統蒙面習俗獲公告為無形文化資產的指定民俗，根據國家文化資產網介紹，此習俗源於當地特殊天候，夏天驕陽如炙，冬天鹹風肆虐，婦女長年在潮間帶捕魚及在田野裡耕作，臉、眼、髮、膚極易遭到鹹風烈日的傷害，因此出門勞動時，習慣以毛巾及方形布巾將整個頭臉包裹起來，只露出眼睛。隨著生活型態轉變，蒙面習俗雖逐漸式微，但傳統蒙面的包覆法仍舊非常有特色。

此外，社區也提供發糞塗牆牛屎餅、石磨米漿、牛車漫遊、搭乘小火車的體驗。

離島出走 isle.travel studio：社區營造點、地方創生點

石滬與魚灶，可說是澎湖傳統漁村文化的重要風景，位於湖西鄉紅羅村的「離島出走」，讓紅羅村原已廢棄的永振發魚灶重新升起爐火。

魚灶以前是澎湖漁產加工重要的設備，魚灶的工序繁瑣：標魚、豉魚與洗魚、揀魚與排魚、煠魚與站灶、披魚與曝魚、裝箱與出口等，需要有大量人力及分工才得以運作，因此，魚灶也是漁村集體經濟的要角。漁產加工沒落後，澎湖很多聚落的傳統魚灶多已廢棄不用，或另做他用，比如龜壁港社現在就把魚灶用來讓遊客體驗炒花生。

至於同樣沒能逃過時代淘汰的紅羅村永振發魚灶，則是由返鄉青年所組成的「離島出走」工作室，在2019年發起魚灶修復計畫，經過3年多串聯政府、民間資源，與紅羅社區以「以修代租」的形式，從灶台、煙囪、魚寮、曬魚場逐步展開修復。不僅透過特色工作坊，與傳統匠師、在地鄉親和民眾一起把魚灶蓋回來，也設計多種特色遊程，更帶著遊客親自下海，在潮間帶認識包含活化石「鱟」復育基地等的海洋生態，以及堆疊咾咕石修復石滬，致力復振澎湖漁村文化。

先人種下的花 望安花宅聚落：古蹟、聚落、文化路徑點

「花宅」是澎湖縣望安鄉中社村之舊稱，也是澎湖入選的5個文化基地中，唯一不在本島的點，須搭船約1小時來到望安，「花宅」就位於望安島中部西側灣澳。「先人種下的花」望安花宅聚落負責人曾依苓說，「花宅」因為地形起伏如同花朵的形狀而得名，至今仍保留許多結構完整的厝屋、廟宇、牛舍、水井等。

2003年由世界文化紀念物基金會所推動的「世界文化紀念物守護計畫」，將花宅列為該年度100個最值得世人關懷並加以維護保存的文化紀念物名單，急需保存，避免瀕臨消失。望安花宅聚落的民宅現況，群落量與整體視覺景觀皆均質而統一，此現象在台灣現有村落已不多見，因此，於2010年獲指定為「重要聚落建築群」，是具有地方特色及歷史人文與藝術價值的文化資產。

此地提供的文化體驗，包括花宅聚落人文地產景的深度導覽、魚灶文化體驗，還有古早生活應用體驗，如紅土起爐灶野炊，以及取望安島土進行島泥染等。

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