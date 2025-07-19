【藝術文化】台灣19團隊參加威瑪及林茲藝術節 展現文化外交韌性

文化部長李遠（二排左5）、奧地利駐台辦事處處長何士誠（二排右4）、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（二排左4）等，與代表台灣參與「威瑪藝術節」及奧地利「林茲電子藝術節」的藝術家團隊合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部與駐德國代表處文化組支持推動的「2025威瑪藝術節：台灣焦點II」及「林茲電子藝術節參展計畫」，將分別於8月和9月在德國威瑪及奧地利林茲盛大登場，展現台灣在表演與科技藝術兩大領域的創作實力。文化部昨（18）日舉辦行前記者會，文化部長李遠、奧地利駐台辦事處處長何士誠、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、參展團隊代表等出席。李遠致詞表示：「今天在座的每一位、每一個團隊，走出國門的那一刻，就是代表台灣、就是台灣的國家隊。」

台灣當代文化實驗場以「異響共聲」（Polyphony）為題策畫參加奧地利「林茲電子藝術節」，展現台灣創作的實驗能量與文化深度。（記者董柏廷攝）

本屆「威瑪藝術節」由文化部駐德文化組策畫，以「台灣焦點II」為題，再度聚焦台灣創作能量，共選送布拉瑞揚舞團、河床劇團、驫舞劇場陳武康、劉辰岫、FOCASA馬戲團等5組團隊赴德演出，涵蓋布農族舞作、VR沉浸式作品、當代馬戲、身體編舞與新媒體裝置等多元形式。李遠表示，每一件作品皆「蘊含創作者對文化、歷史與土地的深刻思索，呈現出台灣表演藝術的多樣性與厚度」。

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「林茲電子藝術節」則由文化部委託台灣當代文化實驗場（C-LAB）策展，主題為「異響共聲」（Polyphony），集結14組藝術家與團隊，在3個場域參與展出，透過AI、資料運算、感測互動、聲音實驗與沉浸式空間等科技形式，回應當代社會關注的生態與科技未來議題，展覽以聲音、光影與裝置創作，將台灣的文化精神與創作能量帶上世界舞台。李遠指出，這些作品展現文化部長期投入跨域創作與培力藝術家的成果，他亦強調文化外交的重要性：「因為藝術家的努力，使得我們透過文化外交可以建立台灣文化的主體性和韌性。」

文化部指出，台灣藝術在表演與科技兩大領域已累積深厚實力，本次威瑪與林茲雙展的亮相，正是多年來國內人才培力與國際布局的集體成果，透過駐德國代表處文化組與C-LAB等單位的協力推動，將持續在國際藝文場域中發聲。

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