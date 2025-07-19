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【藝術文化】李遠搭解憂快餐車進入花蓮 FOCASA身體藝術節今辦開幕派對

2025/07/19 05:30

花創園區搭起山形帳篷。（記者凌美雪攝）花創園區搭起山形帳篷。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／花蓮報導〕FOCASA馬戲團首次前進花蓮舉辦大型活動，在文化部支持下，以花蓮文化創意園區為基地，V9馬戲篷以山形帳篷造型在園區內升起，在花蓮的山海自然景觀中，將自今（19）日起，進行為期2週的「身體藝術節」（On_Body Arts Festival）。文化部長李遠特別出席昨日晚間的貴賓之夜，搶先感受這場夏日藝術盛宴。

文化部長李遠（左2起）與FOCASA團長林智偉、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨觀賞演出。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（左2起）與FOCASA團長林智偉、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨觀賞演出。（記者凌美雪攝）

率先於昨晚貴賓之夜演出的《解憂快餐車》，是FOCASA馬戲團2023年推出的原創代表作，融合雜耍、特技與劇場語彙，在捉迷藏、跳房子、打陀螺、翹翹板與彈跳球等懷舊遊戲中，拋開憂慮，重拾童年時期的純真與快樂。此次的節慶限定演出，於山形帳劇場內呈現獨家馬戲篷版本，透過場景與動線重新編排，打造更集中且沉浸式的觀演體驗，更象徵著身體藝術節在歷史空間中重塑感官與記憶的文化行動。

FOCASA精湛演出引起陣陣驚呼。（記者凌美雪攝）FOCASA精湛演出引起陣陣驚呼。（記者凌美雪攝）

李遠表示，他來文化部之後在花蓮投入的資源非常多，也在去年風災後發放花蓮文化幣鼓勵大家去花蓮玩，效果非常好。最近更在花創園區開發了幾個全新的藝術空間，包括花蓮流行音樂AI實驗基地、繪本小角落、樂齡花創俱樂部等，文化部想要為花蓮創造一些更吸引人、且固定展演的文化活動，因此，有了「身體藝術節」，結合在地的藝術家、身心推廣者，在花蓮山海間進行這個為期2週的活動。

首屆「身體藝術節」集結馬戲藝術、聲音儀式、親子互動、極限運動、瑜珈派對與永續市集，規畫5大主題亮點與11個展演區域，2週期間將邀集超過15組國內外創作者，呈現逾60場演出。

今日開幕派對《踏響大地Pulse of the Earth》 ，由身體療癒引導者「太陽公主－派蒂」與DJ汝妮DUNGI（Dungi Sapor）帶領，以融合原民古調與電子節奏的音樂現場，結合運動派對開啟身體與感官，邀請觀眾進行一場回歸本質的集體練習，開啟一段身、心共振的旅程。活動詳情可詢「花蓮文化創意產業園區」粉專。

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