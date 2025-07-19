限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】梵志登、曾宇謙9月首合體 強強攜手演繹布拉姆斯
梵志登自從入主ESO長榮交響樂團，為台灣樂壇更添活力。（MNA提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）自從入主ESO長榮交響樂團，不只帶來話題、也帶動氣勢。最新消息是，ESO特別邀請柴可夫斯基國際小提琴大賽得主曾宇謙，於9月首度與梵志登合體，共同演繹布拉姆斯《D大調小提琴協奏曲》。
小提琴家曾宇謙是台灣很多音樂學子的偶像。（MNA提供）
長榮交響樂團禮聘梵志登自今年起擔任駐團藝術家，除了在指標性場館舉辦音樂會，還帶團全台巡演，甚至出訪馬來西亞，以精準掌控與國際視野，大幅提升樂團表現。梵志登說：「我喜歡建造樂團，引領他們從充滿潛力走向真正有影響力。」
請繼續往下閱讀...
主辦9月雙強合體音樂會的牛耳藝術則表示，梵志登是足跡遍佈全球音樂殿堂的指揮巨擘，他不僅為台灣樂壇注入一劑強心針，並持續深耕。此次他與被譽為台灣之光的小提琴家曾宇謙合作，聯手演繹布拉姆斯小提琴協奏曲，無疑是今年台灣樂壇最令人矚目的重磅組合之一。
9月18、21日，在台北國家音樂廳演出，為鼓勵年輕族群親炙古典樂魅力，此次音樂會也有「青少年1+1票價六折」計畫，凡於2002年1月1日以後出生者，可攜伴一名親友同行，兩人皆可享6折優惠。詳詢MNA售票網。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應