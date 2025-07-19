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【藝術文化】梵志登、曾宇謙9月首合體 強強攜手演繹布拉姆斯

2025/07/19 05:30

梵志登自從入主ESO長榮交響樂團，為台灣樂壇更添活力。（MNA提供）梵志登自從入主ESO長榮交響樂團，為台灣樂壇更添活力。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）自從入主ESO長榮交響樂團，不只帶來話題、也帶動氣勢。最新消息是，ESO特別邀請柴可夫斯基國際小提琴大賽得主曾宇謙，於9月首度與梵志登合體，共同演繹布拉姆斯《D大調小提琴協奏曲》。

小提琴家曾宇謙是台灣很多音樂學子的偶像。（MNA提供）小提琴家曾宇謙是台灣很多音樂學子的偶像。（MNA提供）

長榮交響樂團禮聘梵志登自今年起擔任駐團藝術家，除了在指標性場館舉辦音樂會，還帶團全台巡演，甚至出訪馬來西亞，以精準掌控與國際視野，大幅提升樂團表現。梵志登說：「我喜歡建造樂團，引領他們從充滿潛力走向真正有影響力。」

主辦9月雙強合體音樂會的牛耳藝術則表示，梵志登是足跡遍佈全球音樂殿堂的指揮巨擘，他不僅為台灣樂壇注入一劑強心針，並持續深耕。此次他與被譽為台灣之光的小提琴家曾宇謙合作，聯手演繹布拉姆斯小提琴協奏曲，無疑是今年台灣樂壇最令人矚目的重磅組合之一。

9月18、21日，在台北國家音樂廳演出，為鼓勵年輕族群親炙古典樂魅力，此次音樂會也有「青少年1+1票價六折」計畫，凡於2002年1月1日以後出生者，可攜伴一名親友同行，兩人皆可享6折優惠。詳詢MNA售票網。

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