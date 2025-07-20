【藝術文化】紙風車劇團燈怪首演昨登場 今晚續演並同步線上直播

燈燈國王一現身，掀起觀眾歡呼聲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車劇團2025全新原創客家親子劇《燈怪》，於昨（19）日晚間在兩廳院藝文廣場首演。為了這齣新戲，紙風車劇團特別打造的3層樓高「燈燈國王」也正式在觀眾眼前亮相，在「瓜族」角色簇擁下現身舞台。儘管首演當天受到薇帕颱風外圍環流影響下雨，絲毫不減觀眾熱情，昨日更是湧進4500人欣賞戲劇。當8公尺高的「燈燈國王」驚喜現身，掀起陣陣歡呼！

4500名觀眾不畏風雨湧入觀賞。（紙風車提供）

《燈怪》是紙風車劇團繼2010年《嘿！阿弟牯》、2015年《桐花島的故事》、2019年《諸葛四郎》好客版與2021年《雨馬》後，再度攜手客家委員會合作的新創作品。此次以客家文化中的「永續」精神為核心理念，結合親子寓言與現代舞台美學，呈現一個海洋與陸地共生的童話世界。劇情圍繞著「瓜族」與「燈怪」之間的對立與理解，象徵代代傳承的信仰精神與守護家園的意志，也隱喻現代社會對生態永續的省思。

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瓜瓜島居民共同敬天拜地。（紙風車提供）

全劇打破鏡框式舞台，並融合多項技術與設計巧思，包括巨型機械動力裝置、3D動畫投影、舞台動態燈光等，創造結合傳統與科技的觀劇體驗。角色造型則融合客家圖騰與刺繡設計，不僅視覺療癒，也強調文化識別，將傳統文化語彙轉譯為兒童友善的創作語彙，使觀眾們得以在娛樂中體驗客家文化的多層次意涵。

特別的是，《燈怪》推出全新創作的音樂組曲，當中的〈瓜瓜歌〉以輕快節奏與重複旋律設計，更成為演出亮點，紙風車更準備3千支螢光棒，讓大小朋友跟著音樂與劇情揮舞。不少小觀眾聽到旋律即跟著搖擺與哼唱，為整體演出增添親和力與記憶點。

今日晚間7時，《燈怪》將繼續於兩廳院藝文廣場演出，同步於客家委員會臉書專頁、客家電視台臉書與YouTube平台進行直播，讓無法親臨現場的觀眾，也能線上觀賞此次紙風車劇團的全新創作。

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