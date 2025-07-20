【藝術文化】綠光世界劇場八月，在我家 9/5起全台巡演

王琄（中）挑戰問題媽角色，與演員張丹瑋（左），顏嘉樂（右）如火如荼排練中。（綠光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕綠光劇場2025世界劇場系列年度大戲，重新搬演改編自美國劇作家崔西‧萊茨（Tracy Letts）名作的《八月，在我家》，這齣舞台原作的美國百老匯版本，曾於2008年囊括了多項東尼獎及普立茲戲劇獎，不僅綠光曾於2013年首度改編搬上台灣舞台，由梅莉‧史翠普和茱莉亞‧羅勃茲領銜主演的電影版，也於當年上映，成為知名的話題之作。因此，今年重返舞台，啟售沒多久就決定台北再加場。

《八月，在我家》描繪吳念真（前）飾演的父親角色消失後，在家人間掀起的情感風暴。（綠光劇團提供）

《八月，在我家》原名《August: Osage County》，故事描繪一個家庭，因為厭世的父親失蹤，罹患癌症與毒癮的母親把已各自成家的兒女都喚回家裡，意外掀起一場關於愛、責任與背叛的情感風暴。帶著黑色幽默的劇情，看似彼此熟悉又各自擁有祕密的關係，有人鬥嘴互相挑釁，有人裝傻打圓場，十足災難級的家庭聚會，在父親消失後一一上演。

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年過70、專業是編導的吳念真，笑稱這次是「客串」飾演男主父親角色，因為只有開演後10分鐘的戲份，「演著演著就消失了」，但他還是覺得演出這個角色很過癮，因為每個人都是獨立的生命，但家庭偏偏把這些獨立生命集合在一起，大家以為父親、母親各自應該是什麼樣子，因此，有些不被家庭接受的觀念或行為會隱藏起來，等到有一天問題爆發，就是戲的開始。

身為專業編劇，吳念真特別佩服原著編劇之處，在於劇中13個人面對這場家庭聚會，都有各自的心思，而編劇必須在腦子裡已經當過這10幾個角色，才能產生對角色的同理心，「這樣的同理是一件很心累的事」；但戲劇反映人生，「不要以為這是8點檔，因為每一句台詞、每一場戲，都是在替無數家庭說出沒說出口的愛。」9月5日起全台巡演，詳詢Opentix。

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