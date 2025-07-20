【藝術文化】漢聲五十五特展 匯聚半世紀出版精神與文化記憶

「漢聲五十五：本來．未來」展覽，內容涵蓋漢聲55年來的出版歷程與內容實踐。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人漢聲文教基金會主辦的「漢聲五十五：本來．未來」展覽，內容涵蓋漢聲55年來的出版歷程與文化實踐，透過6大主題展區，完整呈現其對台灣文化的深耕與貢獻，於松山文創園區北向製菸工廠展出，展期至7月28日。

展覽系統性地呈現漢聲的出版精神與視覺美學。

（記者董柏廷攝）

展覽由曉宇宙博物館事務所策畫，策展人施承毅表示，此展不僅呈現出版成果，更傳遞一種源自土地與生活的文化理想。6大展區分別為：「漢聲兒童」、「走進漢聲」、「漢聲編輯台開箱」、「總編和你聊聊天」、「漢聲風格」與「漢聲未來」，從原畫展出、封面設計到編輯哲學，系統性地呈現漢聲的出版精神與視覺美學。

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其中，「漢聲兒童」展區首次公開展出《中國童話》、《漢聲小百科》、《漢聲愛的小小百科》等3大童書原畫，展現過往美術編輯的手繪功力與知識轉譯能力；「漢聲編輯台開箱」則透過《惠山泥人》、《有機報告》等專題，介紹其深入田野、重視文化紋理的編輯作業流程；「漢聲未來」展區則聚焦數位典藏與「民間文化基因庫」的構想，嘗試以科技延續文化價值。

展覽期間，主辦單位亦規畫8場大師講座，邀請來自不同領域的講者，分享其與漢聲的連結與文化觀點，為觀展民眾帶來更多對話與思考。展覽詳情與講座時程可上漢聲文教基金會或松山文創園區相關平台查詢。

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