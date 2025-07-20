【藝週末．藝週工藝之美】跨越時空傳遞木雕之美─木雕國寶施鎮洋

傳統木雕人間國寶施鎮洋。（高依汾攝）

文／高依汾 照片提供／施鎮洋

鹿港施姓宗祠神龕耗時9年，是施鎮洋最重要的作品。

「3步1小廟、5步1大廟」是鹿港最佳寫照，上百座寺廟帶動傳統工藝活動興盛，匠師們有發揮舞台，自然人才輩出。其中木雕大師施鎮洋46歲即成為「民族藝術薪傳獎」得主，2009年再獲「國家工藝成就獎」肯定，2011年更被指定為重要傳統工藝「傳統木雕」保存者（即人間國寶）。從傳統木雕到現代創作，施鎮洋以超過1甲子純熟圓融的雕功，無論是山水人物或花木鳥獸，均兼具豐富內涵與靈活神采，且不吝將畢生功力及心中對美的想法，藉由著作與教學傳承給後人。

施鎮洋的龍柱上有3轉9似的龍及八仙、魚將、龜卒等襯景。

廟宇除了做為人們的精神寄託，在沒有美術館的年代，也是認識藝術之美的起點。施鎮洋10幾歲起，便跟著身為大木作師傅的父親施坤玉學習，無論大木作（建築主結構，如：梁柱等）、小木作（建築裝修部分，如：門窗等）、鑿花雕作等技法，只要是與木頭相關的事他都在行，靠著1雙妙手美化廟宇及傳統建築。

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在〈英雄奪錦〉中，施鎮洋幽默地將錦雞雕成因被老鷹與雄獅夾擊而軟腳。

家傳工藝 貴人相助

施鎮洋替彰化縣城隍廟製作的神轎。

施鎮洋1946年出生於戰後大環境不佳的年代，國中肄業即跟隨父親承包傳統木作工程。施鎮洋回憶自己從小就對雕刻有興趣，也頗有天分，國小美術課雕的木輪船，被放在教師辦公室展示，似乎天生注定要吃這行飯。

施鎮洋習慣保留木雕上的刀痕、不用磨砂紙。（高依汾攝）

師傅同時也是父親的好處是：有學習的時間，但不用受到學徒的限制。當學徒要漸進式地從細胚修飾開始，慢慢學到打粗胚，他則能隨手拿起木頭直接下刀打粗胚，無人會阻止或責罵。於是能力好、自我要求極高的施鎮洋，在25歲便迎來人生首次重要機緣──承攬大甲鎮瀾宮神龕後壁的案子。他將神像後方空間，由傳統水墨畫改成木雕的創舉成為經典，亦被後人延用。

施鎮洋圓體雕作品〈降福〉。

為了提供陸續出生的3個孩子更好的未來，施鎮洋於34歲獨立創業接案，辛勤打拚、天天加班，用1.5倍的工作時間換取豐碩工作成果。生命中第2位貴人也在此階段出現。1982年時任副總統的謝東閔在一場民俗活動中，看到他的好手藝欲收藏其作品，卻因皆為廟宇構件無法如願，遂提出2個影響他一生的建議──傳承及將作品小量化。

施鎮洋利用木頭原有的形勢，畫龍點睛的巧雕作品〈鳳鳴〉。

傳承不藏私 從工藝到藝術

施鎮洋在千年檜木樹根上的巧雕作品〈希望〉。

謝副總統這句話開啟他40多年的授課人生，在忙碌的工作中抽空參與各種研習計畫，指導年輕學子進入木雕世界。因此，大部分藝師要在70歲後才能獲得的「民族藝術薪傳獎」，施鎮洋46歲時便成為當時最年輕的得主。在獎項光環加持下，藝術家身分受到肯定，他便更進一步在南藝大、雲科大等校開設正規課程。

施鎮洋以荷花瓣上的螞蟻象徵渡化至彼岸的作品〈希望〉（局部）。

近年來，為了讓更多人認識木雕之美，施鎮洋陸續出版《游刃三毫米》、《花樣早浮現》、《鏤透迎春暖》3本分別介紹陰刻、浮雕、透雕的入門技法，將畢生功力化做書籍傳世。雖然教書與出書占據他許多時間，但傳承是他畢生所願、也喜歡做的事。

施鎮洋參考敦煌壁畫而做的〈飛天樂伎〉帶有異國風情。

1980至90年代，台灣社會面臨兩岸開放後的新危機，廟宇在興建時考量成本，逐漸捨傳統木雕改以水泥或用便宜的大陸貨建構，價差可達10倍以上。施鎮洋在這一波衝擊中思考：若不能以量勝出，就只能以獨家、稀有性做出市場區隔。於是順應謝副總統第2個建議，將傳統雕刻以加框方式成為室內藝術裝飾品，同時也做小型物件雕刻，自此邁向藝術創作之路。

施鎮洋以春天踏青、夏天觀蓮、秋天對談、冬天借雪光讀書傳達〈四季〉。

由內而外 美感來自個人修為

施鎮洋以高難度的深浮雕展現〈盔甲連登暗八仙〉博古圖式。

木雕作品的成敗，木材品質是關鍵，施鎮洋分享某次出國展覽的經驗：「由於美國環境乾燥，別人作品回來後裂掉，我的都沒問題。」原因在於施鎮洋會將使用的木材，如：台灣扁柏、紅檜、牛樟、肖楠等，至少存放10幾年以上，才用來雕刻。施鎮洋解釋，1991年禁伐後已買不到這種高級木材，還好早年有先收藏……在鹿港，囤積木材是為了「信用」，放愈久品質才會愈穩定，若沒有經過時間的洗禮，榫卯接口容易鬆開、木材也容易裂開。

了解木材組織纖維、紋路走向是雕刻家另一個課題，例如：牛樟縱橫交錯不易斷、纖維細膩好雕刻。施鎮洋指出樹木不怕冷，只怕風，生長環境的地理氣候很重要，像南投、苗栗、嘉義一帶無風，樹長得就比風大的台東好。木材有渾然天成之紋理，施鎮洋會「因材施作」，從木材身上找靈感。他強調自己喜歡挑戰、持續創新，作品都是孤品（不重複），這樣對收藏家也公平。除了觀察大自然生態，他也會種不同花卉，如：山茶花、櫻花、梅花，觀賞之餘還能研究其生長態勢。

施鎮洋認為：做木雕不能只學木雕！為了充實內在修為，他把買書當做投資，包括結構設計、美術、文物類等，從各種古器物的造型及紋案上得到不少啟發，看愈多愈能了解每個年代的流行趨勢。此外，收藏書法也是施鎮洋的興趣，他提到唯有現場目睹書法家揮毫，才能看出運筆、筆觸、上下字之間的氣如何連貫。他在繪圖稿時，亦使用比硬筆流暢的毛筆來定稿。

如今早已功成名就的施鎮洋誓言永不退休，因為創作對他來說是在傳達自己心中的美感，是在享受人生。

木雕小知識

施鎮洋提醒，下刀前要先知道作品將來所放位置，因為高度會影響視覺角度。教學時，常用的木雕技法分6大類：

線刻：木雕的入門技法，在平面木板上運刀刻畫深度僅3毫米（0.3公分）的線條呈現圖形輪廓。

陰刻：在3毫米的雕鑿深度上，透過角度與深度變化，表現層次感與立體效果。

淺浮雕：雕板厚度約3～4.5公分，雕鑿深度約1.8至3公分，會將圖案以外剔底，使圖形浮現立體感。

透雕：將圖案以外的地方全部鏤除，前後透光。

圓體雕：完整呈現物體形象，如：獅座。

圓柱體雕：在圓柱體上，由外往內逐層雕出多層次繁複的空間結構，如：神龕或神轎的龍柱、花鳥柱。

施鎮洋小檔案

1946年出生於彰化鹿港，投入木雕領域超過1甲子。1992年獲教育部「民族藝術薪傳獎」，2009年成為「國家工藝成就獎」得主，2011年登錄為重要傳統工藝「傳統木雕」保存者（即人間國寶）。曾出版《鹿港龍山寺．天后宮木雕藝術概覽》（1999）、《游刃三毫米》（2016）、《花樣早浮現》（2019）、《鏤透迎春暖》（2021）等著作。

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