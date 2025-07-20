【藝週末．國際藝聞】日本崇光美術館「浮世繪貓百科」 展出咕嚕蜷曲的貓之萬象

歌川國芳作品〈流行貓的狂言百態（團七九郎兵衛與其他角色）〉。（神奈川橫濱崇光美術館提供）

文／林昱晴

人與貓之間的情感連結，深植於東洋文學與藝術的脈絡。位於日本神奈川縣橫濱東口的崇光美術館（Sogo Museum of Art），舉辦以貓為主角的奇趣展覽「浮世繪貓百科：咕嚕蜷曲的貓之萬象」，以浮世繪師歌川國芳作品為主軸，集結歌川廣重、歌川芳藤、高橋弘明、月岡芳年、河鍋曉齋、歌川國貞等，江戶至明治時代共31位畫師的創作，展出多達147幅浮世繪版畫，描繪貓咪蜷曲小憩、理毛舒展、含笑入夢的千姿百態，也有化身妖異的奇幻姿容，娓娓道盡在浮世繪的畫境中，貓如何成為靈動的生命象徵，以及人類情感的鏡像，讓觀者從繪畫中探見貓的行為與野性，以及人們對於貓樣魅力的細膩觀察，展期即日起至9月2日。

從平安時代《源氏物語》中宮廷貴族愛貓的雅好，到江戶時代市井人家與貓共生的日常，浮世繪名家描繪貓的自然習性，並賦予貓兒獨特的性格。他們筆下的貓，不僅映照人性，也化為世間變幻無常的寓言角色。在這座貓樂園裡，貓不只是寵物，更是文化的投影，而那些化身為三味線藝妓、戲擬歌舞伎役者與街頭小販的擬人貓形象，以及夜間出沒、擾人夢境的妖貓，在畫師筆下既寫實又魔幻，生動映照出江戶時代的社會氣息與民俗想像。

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