【藝週末．國際藝聞】考陶德匯聚3位女性主義藝術家 展現「抽象情色」

海瑟1966年作品〈無題〉。（The Estate of Eva Hesse提供）

文／方一在

紐約的藝廊在1966年曾舉辦一檔「怪異的抽象」展（Eccentric Abstraction），這是由8位當代藝術家運用非傳統材料創作的聯展，不但開啟「後極簡主義」（post-Minimalism）時代，也推動對不同材料與形式的探索，影響當代雕塑的發展方向。其中，參與聯展的3位女性藝術家：路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois，1911-2010）、伊娃．海瑟（Eva Hesse，1936-1970）及愛麗絲．亞當斯（Alice Adams，1930-）在1甲子之後，首度有29件作品重聚於倫敦的考陶德美術館，特展「抽象情色」（Abstract Erotic）展期至9月14日。

這些創作於20世紀中期的雕塑作品，融合幽默、抽象和情色元素。上述3位藝術家，運用乳膠、橡膠、泡棉、玻璃纖維與石膏等材料，塑造出有如肉體的豐滿表面、香腸狀的懸浮物、和帶有金屬感的編織品。她們也打破雕塑需有底座的傳統，透過懸掛方式，產生自由旋轉的效果，象徵在心理、性別和情感上的張力與平衡。這些引人注目的作品，在當時是相當前衛的表現，被藝術評論家形容為「抽象情色」。其實，它們並非完全抽象、也非具象或超現實主義，而是一種獨特的雕塑形式，挑戰對於現代主義和極簡主義的既定觀念。

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