匯集倫敦西區與百老匯音樂劇明星主唱群 「重聚」演唱會9月首登台

音樂劇巨星拉敏・卡利姆盧將於9月首度登台演出。（華貴娛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕匯集倫敦西區與百老匯主唱卡司群的「重聚（The Reunion）」音樂劇明星演唱會，將於9月首登台，消息於近日傳出後，不少音樂劇迷紛紛在社群吶喊期待，有人以驚嘆號表示：「是拉麵！」，連《勸世三姊妹》導演曾慧誠都喊：「Ramin跟Laura要來！尖叫聲！」究竟這「拉麵」為何讓音樂劇迷們「胃口大開」？

「重聚」音樂劇明星演唱會卡司，左起普雷斯頓・楚門・博伊德、全娜英、拉敏・卡利姆盧、蘿拉・奧斯尼斯、莎曼珊・威廉斯、雅庫布・沃西亞爾。（華貴娛樂提供）

原來，「拉麵」是某些台灣粉絲對音樂劇巨星拉敏．卡利姆盧（Ramin Karimloo）的暱稱。1978年生的拉敏，自2007年在倫敦西區的《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）飾演「魅影」，成為史上最年輕的「魅影」之一；後來，音樂劇大師安德魯．洛伊．韋柏更欽點他，擔任《歌劇魅影》續集《愛無止盡》（Love Never Die）全球首演版的「魅影」。2012至2014年間，他也曾分別於倫敦與百老匯的《悲慘世界》中飾演「尚萬強」。

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「重聚」音樂劇明星演唱會即是由拉敏領軍策畫，拉敏認為，提煉音樂劇的經典歌曲做表演，淡出舞台與道具，更能讓樂迷感受音樂本身的力量，他也親自挑選在歐美各戲劇舞台炙手可熱的演員，演唱選自《歌劇魅影》、《悲慘世界》、《鐘樓怪人》等知名音樂劇的經典曲目。此外，也加入德奧代表音樂劇《伊莉莎白》、橫掃東尼獎項的《漢彌爾頓》等劇目歌曲。

即將訪台的卡司陣容，除拉敏外，還包括曾飾演《悲慘世界》警探「賈維爾」的普雷斯頓．楚門．博伊德（Preston Truman Boyd）；曾飾演《悲慘世界》的「芳婷」與《西貢小姐》的「金」的荷蘭演員全娜英（Na Young Jeon）；還有活躍於百老匯的蘿拉．奧斯尼斯（Laura Osnes）與莎曼珊．威廉斯（Samantha Williams）等。

9月13、14日在台北流行音樂中心表演廳，音樂會將搭配交響樂團現場演出，詳詢拓元售票（https://g.getw.com.tw/en18xF7Nr）。

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