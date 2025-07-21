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梵志登領軍 長榮交響樂團首赴馬演出

2025/07/21 05:30

指揮大師梵志登（中）首度率ESO長榮交響樂團前往馬來西亞演出。（ESO提供）指揮大師梵志登（中）首度率ESO長榮交響樂團前往馬來西亞演出。（ESO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕ESO長榮交響樂團自從指揮大師梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家之後，積極開創新頁，並首度由梵志登領軍前往馬來西亞，於7月18至20日，一連3天在吉隆坡國油音樂廳（Dewan Filharmonik PETRONAS, DFP），舉辦3場「命運交響－梵志登與長榮交響樂團」音樂會，包括18日的貴賓之夜、19日的公益演出，以及昨（20）日壓軸的售票演出，讓當地樂迷親睹大師風采。

馬來西亞籍的長笛演奏家許佑佳（左）與台灣豎琴家邱孟璐（右）擔任雙重獨奏，演出莫札特名曲。（ESO提供）馬來西亞籍的長笛演奏家許佑佳（左）與台灣豎琴家邱孟璐（右）擔任雙重獨奏，演出莫札特名曲。（ESO提供）

長榮樂團表示，此次海外演出曲目多元，上半場由德國作曲家孟德爾頌的《芬加爾洞窟》序曲揭開序幕，引領聽眾徜徉於遼闊深邃的海洋意象；另特別邀請長榮樂團前長笛首席，馬來西亞籍的長笛演奏家許佑佳，與台灣豎琴家邱孟璐擔任雙重獨奏，詮釋莫札特《長笛與豎琴協奏曲》，攜手展現台、馬交流的藝術成果。下半場則是知名的貝多芬C小調第5號交響曲《命運》；最後加碼2首安可曲，分別是德沃札克《第8號斯拉夫舞曲》以及馬來西亞經典歌曲《Getaran Jiwa》。

長榮樂團特別提到，第2天的公益場是由長榮海運與長榮航空安排，邀請到包括馬來西亞自閉症協會、馬來西亞盲人協會、雪蘭莪州唐氏症協會等十多個單位的弱勢團體，共約300人觀賞，讓人體會到公益無距離、音樂無國界的力量。

長榮樂團說明，此次馬國巡演除深化台、馬兩地民眾情誼，發揮外交軟實力，樂團在梵志登的率領下，日後也將以穩健步伐邁向國際樂壇，預計於明、後年前往亞、歐及美洲的大城市進行巡演，提升能見度與影響力，實現聲耕在地、奏響世界的願望。

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