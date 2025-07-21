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【自由副刊】 張詩勤／顫抖
◎張詩勤
◎張詩勤
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我終於明白屋子裡每件物事都在顫抖的原因了
因為它們那種確切的預感
我終於把腹腔裡所有臟器都嘔出來了
從心肺到胃腸，鮮明的「通過」感
這麼一來，我的軀幹就很乾淨了
這就是我必須打掃的原因
．
我的腦和眼睛不斷顫抖
地板、窗戶和門也在顫動
這預告，這些真切的訊息，這封信
打開一看，裡面盡是讀不懂的字
為什麼，一定是寄錯地址了
連信紙都在抖個不停
它與信封之間的那種「通過」
收件人不是我也行
．
連腦與眼睛都嘔出來了
連區隔內外的物事也都被破壞
離開屋子、也離開身體
是不是就不會顫抖了？
被剝奪時的那種「通過」感
是不是比擁有更爽快？
我的思想仍抖個不停
為了緊抓住這存在為了不要「通過」
留下來，這裡恐怕不乾淨
這是我害怕打掃的原因
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