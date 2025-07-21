【自由副刊】 張詩勤／顫抖

◎張詩勤

◎張詩勤

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我終於明白屋子裡每件物事都在顫抖的原因了

因為它們那種確切的預感

我終於把腹腔裡所有臟器都嘔出來了

從心肺到胃腸，鮮明的「通過」感

這麼一來，我的軀幹就很乾淨了

這就是我必須打掃的原因

．

我的腦和眼睛不斷顫抖

地板、窗戶和門也在顫動

這預告，這些真切的訊息，這封信

打開一看，裡面盡是讀不懂的字

為什麼，一定是寄錯地址了

連信紙都在抖個不停

它與信封之間的那種「通過」

收件人不是我也行

．

連腦與眼睛都嘔出來了

連區隔內外的物事也都被破壞

離開屋子、也離開身體

是不是就不會顫抖了？

被剝奪時的那種「通過」感

是不是比擁有更爽快？

我的思想仍抖個不停

為了緊抓住這存在為了不要「通過」

留下來，這裡恐怕不乾淨

這是我害怕打掃的原因

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