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【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／割掌紋

2025/07/21 05:30

◎韓麗珠◎韓麗珠

◎韓麗珠

我生了一場很久的病，病持續了多少日子，已不可推敲。

人的一生就是一場病堆疊在另一場病之上，逐漸成了一層很厚的疾病色塊。有些病來得快速，攻擊的力度也淺薄，過去後便了無痕跡。但有更多的病並不會痊癒，跟著宿主一輩子，症狀成了個性特質的一部分，若拖延更久，難免被雕塑成命運――時間成了人和病角力和拉扯的戰場。

豢養著那個並不嚴重而只是磨人的病時，我什麼也無法做，身體沒有足夠的力氣反抗什麼。於是只能坐在筆電前，耗上最低的能量觀看一齣劇。從小，我就被教導，看太多劇集，不必費力創造和思考，人會慢慢地變得愈來愈笨。可是，我不只一次專注地投入追看一齣劇時，因為什麼都不想，本來超載的腦岸浮現了平日壓抑在腦海底部的紛雜的想法。其中許多念頭，看起來根本不可能來自我，於是分裂出兩個我：一個一動也不動地盯著電腦螢幕，另一個我站在很遠的彼岸，觀看自己的腦門內洶湧的波濤。

那齣劇關於一個已不再年輕的女人，因為患上不治之症，雖不致身亡或傷殘，卻也無法如常在職場出賣肉身靈魂，必要時跟同事或客戶展開文明而不帶血的廝殺。換句話說，那些看不見的缺失已令她失去了擔任精壯社畜的資格，只能從森林退下來，依靠兼職過活，遷進一個幾乎全是長者的區域。她在那裡遇到另一個懂得以藥膳入饌，透過日常飲食調節身心狀況的男人（在這裡，他名叫B）。於是，女人把過度的思緒收攝，把注意力放在探買新鮮當茬食材，不時不食，並以食物對應情緒和季節轉換時的不適症狀。本來封閉在病弱身體內的心門，透進了光。

於是，我看到自己的腦袋錯開，增生出另一條通道，出現了另一個人（在這裡，他名叫某），身影和劇中的B重疊。某和B一樣，都是無業、擅長溝通和烹飪，可能溫暖，可能渣的人。我從沒有看透過他的本質。或許他只是努力在扮演一個角色，試圖透過角色把沉淪的自己拉到岸上。

那通道並不是觀眾明明知道是虛構，卻願意信以為真的情節，而是被命運之刀刻下的掌紋。平日被我握在掌心的紋路總是短淺，但在某些時刻卻會滲血。對於某，很多細節，例如他臉上的陰影身上的氣味或衣服的縐褶，我都不復記憶，就像我也想不起曾經跟他在一起的自己是何種模樣。有人說，掌紋會隨著年月改變，手心的皮膚其實跟臉部的相同，都會被時間更改路線。只是，那道掌紋斬到我手裡時，我從此無法刪除一個執念：兩個人要是從不同方向朝對方走過去，並且相遇，那麼，距離在五十公尺以外時，是一齣朦朧曖昧，尚有可能誕生暖意和生機的劇目。隨著距離愈接近，陰霾逐漸密布，慢慢地，那成了一齣心理劇、懸疑劇，在交錯的一刻，是恐怖血腥劇。

我按下暫停鍵，因為無法忍受，便攤開雙掌，在桌上找到一把美工刀，像為冷藏過又除冰後的虎蝦挑去黑髒的腸子那樣，細細地割去這十年來一直擾亂我人生的掌紋。我並不是要刪除交會的一點，只是要從那一點挪動腳步向前繼續走。不久，被我切除的縷縷掌紋滿布桌面，像病後的脫髮那麼多那麼密集。挑出掌紋後，我很累，關上筆電，關上燈，在漆黑中倒在狹小的單人床上睡去。

次天醒來，陽光越過薄窗簾漫滿整個房間。我舉起雙掌，看到掌心光滑剔透，像一個沒有任何想法的腦袋。空蕩蕩的，回復什麼也沒有的時候，像不曾活過那樣美好。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

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