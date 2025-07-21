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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．戲看人生】勇敢做自己

2025/07/21 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

15歲的茜茜為逃避母親安排的求婚，爬窗騎馬飛奔而去，馬兒在狂奔過程中傷了腿，她求助父親，父親檢視後宣告無法挽救，只能一槍結束牠的痛苦，茜茜下不了手，父親代她出手後說：「死亡不是離別，而是聚首，真正讓人分離的是生命。」用茜茜的不受約束和生離死別，做為影片的開場，直接切人《茜茜皇后》（The Empress）一劇的核心。

19世紀奧匈帝國皇后伊莉莎白以其美貌，在15歲時就擄獲奧地利皇帝法蘭茲．約瑟夫，兩人的愛情和家族故事流傳至今，有不少改編版本的電影和電視劇集，近年新版《茜茜皇后》一口氣拍了四季24集，也是大手筆精緻的宮廷劇，除了華麗場景外，主要角色的服飾妝扮極為考究，劇情也充滿張力。

小名Sisi的皇后，即使嫁給皇帝、生了孩子，但一直保有本性裡對自由的渴望，以及不願屈就所謂皇室的角色規範，第一集開場是她穿著白紗走向聖壇，緊接著倒敘回到她逃家赤足騎馬疾馳的畫面，之後幾乎每季都有類似的場景。

通常貴族女性騎馬是側坐，姿勢明顯限制女性騎馬的速度，但自幼父親卻讓她可以不用馬鞍直接跨騎，給了她極大的空間，在未成年前，除了母親對她的管束，多數時候她自由直率不羈，這樣的個性也在初遇法蘭茲時，引來好奇，改變他們的命運。

Sisi挑戰傳統，在面對母親為她挑選伴侶時，堅持「希望自己的男人是靈魂伴侶」；頭一回和皇帝家人用餐，就面質法蘭茲弟弟的舉動，這讓法蘭茲對她另眼看待，決定向她求婚。她顧慮姊姊，但他以「妳會說沒人敢說的真話，而且看待事物的角度和別人不同，我需要妳」打動她，相信對方欣賞真實的她，正是她的靈魂伴侶。

所有的選擇都有其後果需承擔，在相遇之初，兩人都十分年輕，以直覺做決定，而現實是那個時代，面臨君主專制動搖，所謂官逼民反。國內動盪之際，還有各大強權的覬覦，法蘭茲的母親計畫讓兒子和巴伐利亞貴族聯姻，就能穩固德意志為後盾，進而與俄國抗衡，兒子也聽話地接受安排，怎料他看上的是被視為「不成熟」的妹妹Sisi，而非母親屬意的姊姊，聯姻計畫成功。

只是新皇后是熱愛自由、徜徉大自然、對事物充滿好奇，而且面對挑戰從不退縮，這對保守封閉規矩繁複的宮廷來說，她是異類，掌控一切的皇太后無法容許，不論宮裡宮外，Sisi是影響至鉅的變數。

歷史真實性非重點，整部劇集也觸碰到親子關係、性別認同議題等，女主角的生命中，有不少挑戰傳統君父威權，及女性在傳統與自我內在交戰的時刻，但仍偏向尋找真愛。在突破各種艱難挫敗的第四季終，聽到法蘭茲默默支持她參加賽馬後，Sisi再度飛馳，爭取她的靈魂伴侶，告訴他「你就是我的家」，彷彿替全片下了註解，走遍天涯海角，每個人只是想找到自己回家的路。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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