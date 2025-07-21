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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】開心孩子想到我

2025/07/21 05:30

開心孩子想到我開心孩子想到我

文／曾維瑜

兒子買了一件T恤給我，衣服上有著星際大戰的尤達的圖案。

我或許稱不上是星際大戰的影迷，但我絕對是尤達這個角色的鍾愛者，我非常喜歡這位被設計為個頭矮小、武功高強、一字一句都擁有雋永智慧、而且是所有人導師的角色。

有趣的是兒子怎麼會知道，而且看到這件T恤時想到了我，還自掏腰包買下來送給我。

回頭想，這不是兒子第一次買東西給我，小學時跟同學去逛書店，買了韓國名主持人劉在錫的傳記給我；國小畢業旅行，買了企鵝玩偶給我；國中畢業旅行，買了綿羊鑰匙圈給我……讓我覺得珍貴的，不是兒子知道媽媽喜歡什麼，而是他在這些特定的時點，想起了我。

媽媽買東西給兒子是再正常不過的事，嚴肅一點說，那是養育的一部分，要滿足他食衣住行育樂的需求，但還沒經濟能力的兒子拿著零用錢，跟自己當家教打工的薪水，滿足自己的日常消費之外，還會想到媽媽，給媽媽帶一份禮物，真的難能可貴。

我對兒子沒有「養兒防老」這樣的想法，對我來說，兒子是獨立的個體，養育他長大是我做出的選擇，是一種權利也是一份義務，並沒有因此成為一種交易或交換，以致期待他終有一天必須回報或反饋，然而正因為這樣，我們之間的互動顯得格外純粹，常常讓我有意外的驚喜。

沒有期待就沒有失望，是相對消極的想法，我想說，就期待吧，期待孩子在關鍵時刻都會記起生命中的重要他人，然後踏實地生活，讓自己對孩子而言，存在無與倫比的深邃意義。

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