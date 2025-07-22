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【藝術文化】NSYO匯聚多國新秀交流學習 暑期國內巡演 月底啟動日巡

2025/07/22 05:30

NSYO獲各國支持培養擁有國際視野的新一代音樂家，左起台北歌德學院陳欣蕊、新加坡駐台葉偉傑、荷蘭駐台Mr. Matthijs van der Hoorn、德國在台協會Mr. Johannes HARMS、NSYO中提琴團員París Cabezudo Alejandro、鋼琴團員鄭勝豪、NSO執行長郭玟岑、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩。（記者凌美雪攝）NSYO獲各國支持培養擁有國際視野的新一代音樂家，左起台北歌德學院陳欣蕊、新加坡駐台葉偉傑、荷蘭駐台Mr. Matthijs van der Hoorn、德國在台協會Mr. Johannes HARMS、NSYO中提琴團員París Cabezudo Alejandro、鋼琴團員鄭勝豪、NSO執行長郭玟岑、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）倡議成立的NSYO國家青年交響樂團，每年寒、暑假透過密集訓練與巡演累積實力與經驗，自2023年至今已迎來第5屆，繼去年泰國、新加坡巡演之後，今年將赴日演出，並於本週先展開國內巡演。

已第3次參加NSYO的鋼琴新秀鄭勝豪（左），與首次來台的JDPh中提琴新秀París Cabezudo Alejandro，於記者會演出片段。（記者凌美雪攝）已第3次參加NSYO的鋼琴新秀鄭勝豪（左），與首次來台的JDPh中提琴新秀París Cabezudo Alejandro，於記者會演出片段。（記者凌美雪攝）

昨（21）日宣告記者會上，NSO執行長郭玟岑表示，NSYO一路以來感謝各界支持，讓年輕新秀們的音樂夢想得以展翅高飛，特別感謝苗北藝文中心提供年輕學員們安心的學習環境，也感謝多家企業提供國際合作經費及獎學金，以及中華航空做為巡演夥伴，將台灣的聲音傳遞到世界各地。

「我們不把NSYO定義為區域型的交響樂團，而是希望培養擁有國際視野的新一代音樂家。」郭玟岑特別提到，感謝新加坡交響樂團先前的加入，讓NSYO首次擁有國際成員；今年更新增來自荷蘭與德國的學員，因此，包括台北歌德學院藝文活動組陳欣蕊、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、荷蘭在台辦事處代理代表Mr. Matthijs van der Hoorn、德國在台協會行政事務處長Mr. Johannes HARMS等，都親自出席昨日的記者會。

NSYO今年除台灣青年之外，匯聚來自德國、日本、泰國、美國、西班牙、荷蘭與新加坡等多元背景新秀。最大亮點是在歌德學院支持下，德國指標性青年樂團「德意志青年交響樂團（Junge Deutsche Philharmonie, JDPh）」團員首度加入。JDPh以嚴格甄選、自主管理與探索當代及經典曲目聞名，被譽為德國A級樂團的搖籃，郭玟岑說，「我們也與德國簽訂長遠的合作，明年將選送4位NSYO學員赴德國交流。」

此次暑期巡迴音樂會主題「夢響．綻放」，將自7月25日從NSYO的誕生地苗北藝文中心出發，26日在台北國家音樂廳，27日前往高雄衛武營音樂廳，最後啟程赴日，8月1日登橫濱港未來館音樂廳，2日在日本國立音樂大學音樂廳演出。曲目包括理查．史特勞斯的《唐璜》、普羅科菲夫《第3號C大調鋼琴協奏曲》（俄國天才鋼琴家Dmitry Shishkin擔綱獨奏家）以及《羅密歐與茱麗葉》第1號及第2號組曲選粹。

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