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【藝術文化】奇美音樂節早鳥優惠開搶 12把名琴＋亞洲最大管風琴共譜樂章

2025/07/22 05:30

2025「奇美音樂節」一口氣祭出11把法國系統名琴，將以正宗法國提琴，展現經典法式樂章。（奇美博物館提供）2025「奇美音樂節」一口氣祭出11把法國系統名琴，將以正宗法國提琴，展現經典法式樂章。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕2025奇美音樂節首度移師高雄衛武營國家藝術文化中心，將於9月20日起登場，以「相會音樂法蘭西」為主題，舉辦1場演講、4場音樂會，集結奇美典藏的法國系統名琴與史特拉底瓦里「姚阿幸－艾爾曼」，共12把名琴助陣，與亞洲最大管風琴，帶領民眾體驗巴黎獨樹一幟的沙龍文化，8折早鳥票昨起開賣。

2025奇美音樂節將演奏亞洲最大管風琴。（林峻永攝，衛武營提供）2025奇美音樂節將演奏亞洲最大管風琴。（林峻永攝，衛武營提供）

館方表示，法國古典音樂從19世紀浪漫樂派到20世紀現代音樂，風格多變卻一脈相承，不僅在古典樂中自成一格，更成為文化與歷史的縮影。

音樂節首次集結奇美典藏的11把法國代表名琴，包括有「法國史特拉底瓦里」美譽的呂波（Nicolas Lupot）、將法國製琴業推向蓬勃發展的維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）等製琴大師的作品，以及史特拉底瓦里盛期之作「姚阿幸－艾爾曼」，12把名琴輪番登場，以正宗法國名琴，展現經典法式樂章。

活動透過專題演講、鋼琴與小提琴獨奏會、交響樂、聲樂與鋼琴三重奏等，呈現法國音樂從精緻細膩到莊嚴磅礴的多元風貌。邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥擔任策畫與導聆。

奇美音樂節「相會音樂法蘭西」，邀請國立台灣交響樂團演出「提琴炫技、交響輝煌」。（NTSO提供）奇美音樂節「相會音樂法蘭西」，邀請國立台灣交響樂團演出「提琴炫技、交響輝煌」。（NTSO提供）

9月20日專題演講「和法國音樂問好！」率先登場、9月27日「大千世界盡收掌中」鋼琴獨奏會、10月18日「文學與爵士樂的迴旋」小提琴獨奏會、10月25日邀請國立台灣交響樂團演出「提琴炫技、交響輝煌」、11月8日壓軸場「巴黎沙龍美好回眸」。專題演講不單獨販售，凡單筆購買2場（含）以上音樂會套票者，即可獲得限量專題演講入場券，數量有限，贈完為止。

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