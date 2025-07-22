【藝術文化】假日限定 鐵博館搭藍皮火車賞古蹟

修復完成的藍皮柴油客車，將於假日限定乘車體驗時段行駛於園區內修復的軌道上。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家鐵道博物館即將於7月31日正式第一階段開放，文化部昨（21）日宣布一項全新的假日限定乘車體驗，民眾將可搭乘過去活躍在支線、充滿懷舊氣氛的藍皮柴油客車，在園區內穿梭於古蹟建築與景觀綠廊之間，重溫親切的藍皮鐵道記憶。

國家鐵道博物館表示，第一階段推出的乘車體驗，將以修復完成的DR2203號及DR2303號柴油客車輪流上線運轉，行駛於總辦公室及組立工場之間鋪設的軌道，行程一路延伸至新設置的平交道之前再折返，單趟行駛的距離約為650公尺。民眾可依照購買車票的起程地點，分別前往位在組立工場東邊廣場的「鐵博東站」，或是在柴電工場南邊廣場的「鐵博西站」，依序候車。

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修復完成的藍皮柴油客車內裝草綠色座椅搭配灰色旋轉吊扇，重現經典。（文化部提供）

修復完成的藍皮柴油客車，1980年代新浪潮電影萌芽階段，經常出現在劇情片段，是電影文化人在描述土地親情、淳樸的鄉間風貌最常出現的火車主角，車廂的頭尾兩端都有駕駛室，單輛車就可以出勤載客，過去是台鐵各個支線的客運主力。鐵博自2018年起與台鐵啟動合作修復計畫，採「博物館級動態運轉」的標準進行修復，並全面檢修動力和機電系統，讓報廢後鏽蝕嚴重的車輛得以重生。

首班車將於8月2日上午10時開行，後續每星期六、日以及國定假日上午10時至下午4時開行10班次，每班車有50個座位（不另售站票），全票150元、優待票75元，車輛運行時將有專人在車上提供語音導覽服務，介紹搭乘車輛的特色，還可以憑票兌換鐵博限定名片式車票做紀念。詳詢鐵博官網（https://www.nrm.gov.tw/）。

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