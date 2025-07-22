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【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／在影像中，與自己對話

2025/07/22 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

是否有一部電影，在不同生命階段重看時，彷彿回看人生的某次決定，某個無法重來的選擇，某個錯過的人。你已經知道下一段即將發生的劇情，卻仍在電影播映到同一處時落下眼淚，某些情節依舊讓你興奮不已，又或是重遇過去感同身受的電影段落時，仍然呼吸著真實，感受悸動，直到劇終。什麼是一部好電影？應該是能夠讓你反省自己，也能激勵自己繼續前進的一段敘事吧！

電影的類型很多，我最喜歡的是紀錄片，因為真實，但有時也真實到讓我懼怕去面對。當然我也喜歡劇情片，最好是劇情極其複雜的那種，是那些我們在真實世界絕對無法經歷的旅程。記得大學時，去電影系修了一門「非敘事電影」，看了許多經典的黑白電影，有時老師也介紹一些實驗電影，影像與聲音和劇情的剪輯語言都充滿實驗性，有時我感覺像極了當代舞蹈，那種沒有邊界的語言與難以定義的創作讓我著迷，只是每次影片播完，教室燈光亮起，好多同學都睡成一片。又想起自己高中時第一次看雲門舞集《水月》，也在某一刻睡了好一段時間，醒來時，舞台上已經都是水了。我問同學，舞台上的水是怎麼出現的，大家眾說紛紜，看來不是只有我睡著而已。

長大後回想那次經驗，我想是因為腦袋第一次接受到這樣的全新語彙，還無法完全理解與感受這些動作要表達的含義與新意，所產生的一種矛盾與撞擊吧！於是，當我開始創作編舞，我努力打開自己去接收更多當代語言，而電影也成為我觀看世界的方式之一，開始喜歡跑影展，美術館的錄像作品也很吸引我，走入導演創造的真實的邊界，不同的主題，就像一把又一把，開啟自己的生命之鑰。

這幾年，台北電影獎和金馬獎的最佳紀錄片，大放異采，也讓大眾更加關注這些非商業作品。印象深刻的，比如許雅婷執導的《大風之島》，記錄樂生療養院的抗爭生命。還有廖克發導演的《由島至島》，關注台灣在二戰期間一段被忽視的真實歷史。也還記得2016年作品《日常對話》，由黃惠偵導演記錄其母親與她自己內心長年的難解之題，為生命揭開答案。更記得周冠威導演記錄香港反送中運動的《時代革命》，片尾說，這是一部「香港人作品」，代表那是生活在香港的香港人的身分認同。這些都是讓我從不同角度反思人生的作品，他們都花了難以計數的時間來完成，一部紀錄片的誕生，也像是一段人生的回放再回放，無法複製，難以倒轉。

記得在我準備進入舞蹈大學的那年，上映了一部與舞蹈有關的劇情片，叫做《舞動人生》（Billy Elliot），由史蒂芬．戴爾卓（Stephen Daldry）執導。講述1984至1985年英國礦工大罷工事件中的希望與絕望，透過一名青少年以舞蹈築夢的過程表達希望，絕望則體現在現實的殘酷與阻力，當然還觸碰到人權、貧富差距等議題。當年即將十八歲的我走入影院，看得淚流滿面，那些深深的觸動，也因為與自己的困境相呼應。多年過去，我始終會重看這部電影，與當時的觸動溝通――何以我們會將自我投射到影像中，產生另一種與自我對話的語言？這大概就是電影與真實所帶來的力量。擁抱生命中那些觸動，同時也接納自己人生中的痛楚與美好，再一次觀看的時候，便是又一次對自己傾訴的開始。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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