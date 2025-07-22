【自由副刊．浴缸來信】 郭鑒予／Super dry

◎郭鑒予

文．圖◎郭鑒予

然後我又到了北方。

一年沒回來的棲身之所，水培植物待在各自的容器裡，乾燥扭曲。

空間裡所有能被轉化的液體――除了瓶罐裡的油，還有變得更濃稠的老抽――幾乎都貢獻成空氣裡的溼氣。

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而這空間之外，城市之內的朋友們，還在生活。

說是冬天依舊下了雪，春季則例行淹水。

也都退去了，集體在夏季裡避暑，避免擠出皺紋、被曬得乾癟。

刻意用了很多玻璃窗的大廈，又特意地貼上濾光的薄膜。成就排斥紫色的綠建築，是否也過濾著其他可能性。

像是風花雪月，或是細語。

更新落後幾年的消息，那個從來沒買過的品牌撤離了這個城市。

沒有具體理由，不過並不是這裡不再乾燥這個原因。●

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