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【自由副刊．浴缸來信】 郭鑒予／Super dry
◎郭鑒予
文．圖◎郭鑒予
然後我又到了北方。
一年沒回來的棲身之所，水培植物待在各自的容器裡，乾燥扭曲。
空間裡所有能被轉化的液體――除了瓶罐裡的油，還有變得更濃稠的老抽――幾乎都貢獻成空氣裡的溼氣。
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而這空間之外，城市之內的朋友們，還在生活。
說是冬天依舊下了雪，春季則例行淹水。
也都退去了，集體在夏季裡避暑，避免擠出皺紋、被曬得乾癟。
刻意用了很多玻璃窗的大廈，又特意地貼上濾光的薄膜。成就排斥紫色的綠建築，是否也過濾著其他可能性。
像是風花雪月，或是細語。
更新落後幾年的消息，那個從來沒買過的品牌撤離了這個城市。
沒有具體理由，不過並不是這裡不再乾燥這個原因。●
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