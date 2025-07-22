【家庭plus．親子會客室】孩子零用金 理財基礎

圖／達志影像

文／陳筱嵐

目前就讀小學三年級的女兒，平常的零用金收入來源有三：一是積極參與學校舉辦的各種活動，有獲得名次或達到學校要求的標準，就能拿到學校分發的十元獎勵券；二是學校期中、期末考後，學期總成績優異的獎學金；三是過年期間領到親戚長輩給的祝賀紅包。媽媽會將女兒拿到的零用金分三部分處理。

首先是學校拿到的十元獎勵券，因為規定只能用在學校合作社兌換物品，因此交由女兒自己做主，由她拿去學校換購自己所需要的物品；再來是學校拿到的獎學金，只要每湊到一千元，媽媽就會帶著女兒去郵局，讓她自己抽號碼牌、填寫存款單，臨櫃將獎學金存到郵局的存摺簿裡；最後則是過年期間領到的壓歲錢，統一交由爸爸以女兒玉山銀行的帳戶，代為購買台灣最具代表性與規模較大的元大寶來台灣卓越50指數（ETF 0050），以當年度的壓歲錢連同前一年度股票配發的利息，再一併投入ETF 0050裡，由零股慢慢開始存，截至今年已累積一筆小額資金。

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當然在做這三種零用金處理時，也會一併教導女兒相關理財知識，像是拿獎勵券去合作社兌換物品時，會告知女兒購買物品的優先順序，一定是需要大於想要，所以在早餐家裡吃，開水自己帶的前提下，女兒所需要的東西並不多，最後她把合作社的獎勵券，用來換購因成長期而穿不下的新運動服上；而帶女兒去郵局存錢時，也會告知讓她明白儲蓄的重要性，當家裡有急難，或要實現較大夢想需要用錢時，平時的儲蓄就派得上用場；另外將女兒的壓歲錢拿來投資時，也會告知女兒關於爸爸幫她投資的ETF 0050是一支什麼樣的標的物，它的成立日期與組成涵蓋哪些產業公司等相關資訊。

藉由獎勵券自主購買、獎學金臨櫃存郵局與壓歲錢購買ETF 0050這三種處理方式，培養女兒基本的理財觀念，並讓她了解到關於「儲蓄」與「投資」這兩種方式之間的配息與風險差異，為日後的理財奠定基礎。

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