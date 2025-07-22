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【家庭plus．香草隨食札記】芭樂葉 內服外敷皆宜

2025/07/22 05:30

芭樂葉，也叫番石榴葉，蘊含豐富活性成分。芭樂葉，也叫番石榴葉，蘊含豐富活性成分。

文、圖／蔡以倫

小時候，午後巷弄裡總迴盪著熟悉的叫賣聲──「鹹──芭樂，鹹──甜──脆──，甘──的哦！」小販踩著大腳踏車，後座竹簍裡裝著鹽醃芭樂。那時的芭樂，個頭小，果肉偏硬，籽多過肉，口感鹹脆，是夏日最解饞的小點心。

時光流轉，芭樂早已搖身一變為高檔水果。果肉厚實、籽少多汁、爽脆甘甜，還細分珍珠芭樂、帝王芭樂等品種，常出現在飯店迎賓盤與水果吧。人們關注的是糖度、口感與營養，但在果實之上，一片片綠意扶疏的芭樂葉，卻是我這些年重新認識的珍寶。

芭樂葉，也叫番石榴葉，蘊含豐富活性成分。現代藥理研究指出，芭樂果實與葉都含有多酚與黃酮類化合物，有降血糖、血脂、抗氧化、抗發炎等多重功能，對糖尿病、高血壓與腸胃不適均有助益。

中醫認為，番石榴葉性味苦澀，有燥濕健脾、清熱解毒、收斂止瀉、驅蟲等功效，常用於治療腹瀉、腸胃炎，外敷則可用於跌打損傷與皮膚潰瘍，是內服外敷皆宜的實用草藥。

鄉間常見散植土芭樂。曾遇阿媽剪下芭樂葉，說要曬乾煮茶喝：「囡仔食壞肚子時候，較緊好。」這是古老生活智慧的延續，芭樂葉茶除止瀉助消化，還能抗菌、健胃，是天然家用良方。

我烘乾幾片芭樂葉泡茶，茶湯清亮呈淡棕色，淡雅清香，舌尖微甘，尾韻輕柔，略帶一絲苦韻，整體滋味沉靜舒緩。不過，草藥各有性味與禁忌，孕婦、腎功能不佳者，建議諮詢醫師後再行使用。

曾經，那些被視為背景的綠葉，如今翻轉角色，成為健康與永續生活的守護者。下一次吃芭樂，不妨也留意一下葉片的香氣與形狀──或許，它不只是陪襯，而是一帖溫柔的療癒之方。（作者為淡水香草街屋主人）

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