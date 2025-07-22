【家庭plus．生活大補帖】我 今天好嗎

我 今天好嗎

文／可樂糖

是否曾經有過這樣的經驗，空氣瀰漫一股不尋常緊繃的氣息，惱人的言語、煩躁的空氣，有一股如同火山岩漿將要噴發的憤怒感，蓄勢待發，滾燙的等待時機將被爆發。

未婚前，總認為自己應該是屬於溫柔、個性溫和、不輕易動怒的人。怎知，踏上婚姻後，開啟了育兒之路，這條路上，我看見不曾認識的自己，那個曾經因為育兒而在身心疲憊下，對孩子的怒吼、對先生的憤怒。接二連三，母親生病的照顧，好幾次自己在浴室中狠狠地大哭，好幾次，內心如同即將引爆的炸彈，只要別人多說一句不中意的話，整個情緒被炸開。

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被推移往前的日子，多重角色下，忽略了照顧自己的心，在各式堆疊的壓力中，看見沒有喘息而失控的自己。

突然想起，有多久沒讓自己好好放鬆與休息。我忘了，自己能恣意地微笑是何時開始，又忘了，何時微笑已悄悄停止，取而代之的是，臉上的緊繃和嚴肅的表情。過去那個愛笑、無慮的自己不見了。

有時看似不好的事情，也是改變的契機。開始關注自己的內心，決定摘掉框架，不勉強自己成為完美的人，不強求要當好媽媽、好妻子、好媳婦、優秀員工，開始更重視自我的感受，活出自己，我突然發現，微笑又成為自然了，因為靜下心後，過往許多困難，過不去的事，竟也變得容易。原來，得力在乎平靜安穩，問問自己的心，今天好嗎？

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