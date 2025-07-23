【藝術文化】民間集資「a-We」廣宣登京阪電車 每天60萬旅客「遇見台灣」

京阪電車每日載客量超過60萬人次，a-We廣告已率先上路。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕距離「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動倒數11天，文化部率參與團隊於昨（22）日前往士林慈諴宮，祈求團隊此行順利圓滿。文化部也宣布，由民間集資的「We TAIWAN在世博看見台灣」計畫，不到40小時即達標，充滿療癒形象的「a-We」宣傳廣告，已在京阪電車上曝光，並隨著正式運行，陪伴每日超過60萬人次的上班族與觀光客「遇見台灣」。

提早供奉於慈諴宮內殿的「蓬萊寶冠」，將隨著團隊前往大阪。（文化部提供）

文化部表示，從巴黎文化奧運的廟會現場，到「We TAIWAN」的《狩siù》拚場feat.電氣神將，以及獲世博大會邀請成為正式活動的「島嶼之聲—廟埕前的謝神戲」，都可見台灣團隊不僅以藝術將台灣的信仰呈現於世界眼前，更以文化信仰帶來平安與奇蹟。因此在啟程大阪前，團隊成員也特別到士林慈諴宮祈福。

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「We_TAIWAN」團隊手持慈諴宮主任委員江運永代表廟方致贈的「小神衣」，期盼活動一切順利、收穫滿載。（文化部提供）

昨日祈福現場也見到《狩siù》首演場女神官配戴的頭冠「蓬萊寶冠」，負責節目製作及電氣神將造型的李育昇說明，「蓬萊寶冠」特別配合日本星期記日的日曜系統，因地制宜設計製作，除了象徵首演日的「土曜日」（星期六），寶冠頂面綖板具象的台灣蓬萊鯤島，也呼應五行中「土」所代表的土地、根基。「蓬萊寶冠」先前就供奉於慈諴宮內殿，接受媽祖百年香火薰陶賜福加持，將隨著團隊前往大阪。

此外，由民間自主發起的「We TAIWAN在世博看見台灣」，募得的款項將陸續用在大阪進行各種國際宣傳，其中，主視覺「a-We」廣告登上京阪電車的計畫已率先上路，之後還將有空飄氣球、日本媒體宣傳，以及拍攝紀錄片等。文化部長李遠透露，有天他在路上遇到一位銀行界的大老，第一句就對李遠說，「我們有贊助你們在大阪的文化世博。」讓他既驚訝又感激，李遠說，「從民間企業的贊助到文化界朋友主動募款相挺，使我非常感動和感謝。這真的是一場政府和民間大團結的文化外交，也是一場政府不同部門相互合作支援的盛會。」

文化部也預告，線上遊戲「a-We TO GO」將於8月2日在大阪市區的10個展演場地及10個合作店家，正式啟動線上結合線下的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合台灣意象的物件，如晶圓墨鏡、珍珠奶茶、台灣黑熊頭套、藍染領巾等。

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