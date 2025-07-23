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【藝術文化】台法共製《公主與她的魔法扇》 法國女孩視角看鐵扇公主

2025/07/23 05:30

旦行編創朱安麗（後排左起）、TNG藝術總監尤瑞斯．馬修、謝樂、TNG舞台裝置及燈光設計尼古拉斯．布迪爾、國光劇團團長張育華、劉珈后、音樂設計王乙聿、導演彭俊綱（前排右1）等人合影。（國光劇團提供）旦行編創朱安麗（後排左起）、TNG藝術總監尤瑞斯．馬修、謝樂、TNG舞台裝置及燈光設計尼古拉斯．布迪爾、國光劇團團長張育華、劉珈后、音樂設計王乙聿、導演彭俊綱（前排右1）等人合影。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國光劇團與法國里昂新一代劇場（TNG）攜手共製的跨國新戲《公主與她的魔法扇》，以傳統戲曲功底融合法國全像影像劇場科技，翻轉《西遊記》及崑曲《借扇》的經典敘事，一改傳統中以孫悟空為主角敘事的角度，而是由一個法國小女孩的視角出發，呼應鐵扇公主的心事，不僅重新書寫女性角色的內心敘事，同時象徵「法國觀點」及「台灣觀點」的相互交流，並藉由傳統戲曲的武功來表示自我意識的轉化歷程，展現在傳統戲曲表演程式中注入當代劇場語彙的可能性。

國光劇團團長張育華表示，此劇不僅翻轉孫悟空為主的傳統版本，改以「鐵扇公主」為主角，從女性角度切入情感、復仇與原諒的辯證，亦透過當代女性視角詮釋憤怒與選擇。導演彭俊綱指出：「最大看點，是虛擬影像與演員肢體共同完成的場景轉化。」觀眾會看到小女孩與鐵扇公主穿梭於故事與現實、幻象與真實之間，打開一種跨文化、跨世代的情感認同。

TNG藝術總監尤瑞斯．馬修提到：「台法合製過程遇到的困難，不只是語言的差異，更是文化上的隔閡。但克服並深入理解傳統戲曲文化，將帶給台灣跟法國觀眾很不一樣的舞台。」他希望透過台灣傳統戲曲與法國數位光影技術結合，讓西方小女孩逃進東方故事中尋找選擇的勇氣，並與鐵扇公主的執念形成鏡像，「這齣戲回應了當代兒童面對世界焦慮的處境，是一場深層又直白的思辨。」

《公主與她的魔法扇》，將於8月1日至3日在台灣戲曲中心大表演廳演出6場，並於10月赴法國巡演。詳詢OPENTIX網站。

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