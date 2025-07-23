【藝術文化】蔡文汀「凝度風景」 展現當代水墨新樣貌

蔡文汀〈霎那間的存在〉，複合媒材、水墨，2024。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的114年度駐館藝術家特展「凝度風景—蔡文汀複合型態水墨創作展」，即日起於藝文大樓1樓特展室展出，展期至8月13日。本展聚焦藝術家蔡文汀長達二十餘年的創作歷程，透過水墨與多媒材融合的手法，呈現當代水墨藝術的新樣貌。

「凝度風景」意在強調藝術家面對外在世界時的專注凝視，突破筆墨框架探索水墨可能性。圖為蔡文汀〈凝視土地記憶系列3〉（2025）。（台北市藝文推廣處提供）

不同於傳統以筆墨為核心的表現方式，蔡文汀此次展出作品涵蓋平面複合媒材、立體空間裝置與影像媒介等多元形式。展覽以跨媒材的創作策略，挑戰水墨藝術的既定印象，呈現材質肌理與空間感交錯的視覺語言，展現其獨有的創作美學與思維深度。

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走進展場，可見每件作品圍繞著「人與自然」、「土地與生活」等主題延展，不僅在視覺上帶來震撼，也能感受到藝術家對每件作品所賦予的意境，更觸及人與環境之間的關係。作品中的肌理與節奏，展現藝術家對自然現象與生活日常的敏銳觀察與思考，形塑出他一貫的創作語言與精神象徵。

台北市藝文推廣處表示，「凝度風景」意在強調藝術家面對外在世界時的專注凝視，透過展覽中的作品，觀者能進一步進入藝術家的內在情感與風景，並從中映照出自身的生活經驗與感知狀態。展覽期間也將舉辦多場延伸活動，包括講座、水墨創作體驗工坊，以及藝術家現場駐館與觀眾互動等，透過多元參與形式，引導民眾深入理解現當代水墨的演變與發展脈絡。

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