【自由副刊】 蔡其祥／古厝花開

◎蔡其祥

◎蔡其祥

風在古厝的天井穿行，它吹過的蓮花，漸漸變大。

厝，是祖父下南洋打拚的心血結晶，1925年開始興建，於1930年落成。形式為閩南建築雙落大厝加右護龍，後落疊番仔樓，這可是前水頭首棟中西合璧的建築。護龍後半部是仿巴洛克式洋樓，為前水頭最早建造的洋樓，具有防衛和眺望的功能，二樓的牆上開著數處覘孔，射擊之用；三樓的屋頂設有眺敵的平台，視野極為遼闊。

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期間，遭遇日軍襲擾，國軍團部進駐，又經歷九三、八二三、六一七、六一九多場砲戰，還有二十幾年單打雙停的夜間砲擊。歷劫不倒，厝裡生發一種內在光源，唯有用心體會才能覺察這種光線，我試著將它轉譯出來。

每一片馬約利卡彩繪磁磚、每一塊金漆木雕、每一扇雙面透雕隔扇屏風門、每一幅金漆畫……精湛的手藝和豐沛的藝術性，隨處轉身都有歲月的迴響，激發我的層層情感，召喚共鳴。陳年的感情持續浸潤，滲透在我的血液和思緒裡，在繼承中發展，在發展中創新。

古厝能表現在地的地域風貌和民間藝術特色，具有建築史上之意義，也有再利用價值及潛力，在2003年被文化部文資局登錄為金門歷史建築。

在流動的時間裡，厝沒有因為老頹而衰敗，在風雨的沖洗之下，開出新花，變成一種表達，意義愈發鮮明，文化質感更加有韻味。●

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