【家庭plus．生活停看聽】岳父牌青菜 真感恩

圖／達志影像

文／林文福

結婚以來，我們家吃的蔬菜都是由岳父供應。岳父母兩老種菜，供應他們自家，還有妻弟及我們共三家人。

一顆極小的筊白筍，都剝殼留起來，可見他們老人家的節儉惜物，所以我盡可能把任何可以食用的蔬菜部位都煮食，不敢隨便扔掉。

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岳父送來給我們的蔬菜，都是挑揀好、清洗過的。種菜工作的辛苦，就不多說了。有一次岳父母出國旅遊5天，要我隔天去菜園澆水一次，光是澆水，我就覺得苦不堪言。蔬菜從菜園裡拔起後，要先挑揀，也是一道非常辛苦費力的手續。

以韭菜來說，每一根細小的莖葉，都要費心摘除最外層的皮膜和枯葉。岳父每次送來一大把韭菜，要花多少時間挑揀啊！我常常會在腦海中，想像岳父母兩老坐在矮凳上，彎腰辛苦專注挑揀的情景。曾經有朋友問我要不要吃韭菜，我故意挖苦說：「除非你挑揀好，我才要。」都把他惹生氣了。岳父母種菜送給我們，讓我們節省大筆菜金之外，讓我們免除採購蔬菜的麻煩，享受許多方便。

岳父的菜園，還種有一些果樹，柚子、甘蔗、橘子……好幾種，他也會採下送我們，其中酪梨最為漂亮可人，每年夏天，果實成熟期一個多月之間，岳父前後會送來二、三十顆，讓我們盡情地享用。

岳父從菜園採回蔬菜，挑選、清洗整理好之後，再騎摩托車送到我們家。有時上午有時傍晚，如果我在家碰到面，就當面向他道謝；如果我不在家，岳父便把蔬菜，放在玄關的置物櫃上。

有一次，我從外面散步回家，走到巷子裡時，一位鄰居神祕地向我指著我們家，又用雙手比劃著，表示我家有什麼東西。我很快明白過來，他說的是我岳父送過來的蔬菜，我跟他說明了之後，他萬分羨慕我有這麼好的福氣，可以享用岳父送來的蔬果！

可不是嗎？一直我們都覺得好幸福，十二萬分感激岳父母，種了菜還專程送過來給我們享用。

岳父送來蔬菜時，如果我們沒有當面見到他，便用手機傳訊息給他：「謝謝爸送來蔬菜！」告訴他我們收到了，讓他放心。

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