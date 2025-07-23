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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活大補帖】自己找快樂

2025/07/23 05:30

自己找快樂自己找快樂

文／劉彥蘭

學生問我：「老師，你覺得人生快樂嗎？」我說：「人生苦海呀。」

所以我的方式是要找到小確幸或開心的事。例如，運動時想到等一下就可以吃喜歡的食物，或是等一下容光煥發，穿上美美的衣服。每當不想工作時，會想到自己心儀的翡翠，看在它的份上，我就繼續工作。

我告訴學生：「如果你在準備會考時感到心裡煩躁，就想想考完可以去哪玩，這樣就會開心。」

我們都是凡人，本來就沒有多偉大的情操。苦幹的人生是事實，但如何撐過去，就是給自己一顆糖，為這顆糖，我可以。

面對生活的無奈或挑戰時，不妨找到那些讓你感到小確幸和快樂的小事。這些小小的快樂能夠成為你前行的動力，如苦海中靠到岸邊。生活中盡量找到屬於你自己的快樂處方箋，試著關注那些能夠給予你能量的欣喜事物。記住，沒事多提醒自己──找快樂，生活的動力就來了。

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