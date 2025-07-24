【藝術文化】國家鐵道博物館7/31開館 首波開放6建築 喚醒台灣火車記憶

生產於1930年的藍皮典藏柴油客車經修復完成，此次亦首度開放觀眾乘車體驗。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主導、歷經近9年籌備與修復的國家鐵道博物館，即將於7月31日展開第一階段對外開放。該館設址於國定古蹟台北機廠原址，透過「全區整備、分區修復、分期開放」的模式，活化這座台灣歷史最悠久、保存最完整的鐵道車輛修理工廠。首波開放將包括修復完成的總辦公室、柴電工場、大禮堂等6座主要建築，呈現台灣少見由工業遺址轉型為大型博物館的案例。

SP32850型莒光號客車於柴電工場展區入口展示。

（記者董柏廷攝）

本次開放區域以園區北側鄰近市民大道範圍為主，完整呈現柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂與澡堂等歷史建築。場域周邊圍牆拆除後，配合人行動線與綠帶設計，強化博物館與社區、市區之間的互動與可及性。開館後，上述空間將成為常態開放展區，並結合假日車輛動態展演與乘車體驗，打造「活的鐵道博物館」基本運作樣態。

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台北機廠維修柴油動力車輛的展區經修復與再利用後成為「柴電工場展區」。

（記者董柏廷攝）

展覽內容方面，包含3個常設展、3個特展及2處現地展。其中常設展涵蓋澡堂文化、柴電工場運作及鐵道記憶等主題，特展部分則有「文化中的台灣鐵道史」、攝影家古仁榮特展「無限的火車情」，與開幕限定展「打開！組立工場」。另設於總辦公室與大禮堂的現地展，分別聚焦館舍歷史與職工生活，再現鐵道工業場域的日常風貌。

「文化中的台灣鐵道史」特展，透過文學、歌曲、影片等作品，述說台灣鐵道發展歷程。（記者董柏廷攝）

備受矚目的「動態乘車體驗」，則讓典藏車輛重返運轉軌道。路線由總辦公室通往組立工場，全程約650公尺，週末及國定假日限定開放乘坐。該體驗所使用的DR2203號與DR2303號柴油客車，皆為1930年代生產，過去為支線列車主力，亦曾出現在1980年代台灣新浪潮電影中，具有高度文化記憶象徵，2輛車自2018年起陸續修復，採博物館級動態運轉標準，延續台灣藍皮火車的歷史印象。

國家鐵道博物館表示，未來待全區軌道修復完成，中央運轉線（東興路至光復南路）將串聯園區東西，成為完整遊園路線。國家鐵道博物館並預計於8月起陸續推出系列活動，進一步推廣鐵道文化。詳詢國家鐵道博物館官網。

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