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【藝術文化】國家鐵道博物館7/31開館 首波開放6建築 喚醒台灣火車記憶

2025/07/24 05:30

【藝術文化】國家鐵道博物館7/31開館 首波開放6建築 喚醒台灣火車記憶生產於1930年的藍皮典藏柴油客車經修復完成，此次亦首度開放觀眾乘車體驗。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主導、歷經近9年籌備與修復的國家鐵道博物館，即將於7月31日展開第一階段對外開放。該館設址於國定古蹟台北機廠原址，透過「全區整備、分區修復、分期開放」的模式，活化這座台灣歷史最悠久、保存最完整的鐵道車輛修理工廠。首波開放將包括修復完成的總辦公室、柴電工場、大禮堂等6座主要建築，呈現台灣少見由工業遺址轉型為大型博物館的案例。

【藝術文化】國家鐵道博物館7/31開館 首波開放6建築 喚醒台灣火車記憶SP32850型莒光號客車於柴電工場展區入口展示。
（記者董柏廷攝）

本次開放區域以園區北側鄰近市民大道範圍為主，完整呈現柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂與澡堂等歷史建築。場域周邊圍牆拆除後，配合人行動線與綠帶設計，強化博物館與社區、市區之間的互動與可及性。開館後，上述空間將成為常態開放展區，並結合假日車輛動態展演與乘車體驗，打造「活的鐵道博物館」基本運作樣態。

【藝術文化】國家鐵道博物館7/31開館 首波開放6建築 喚醒台灣火車記憶台北機廠維修柴油動力車輛的展區經修復與再利用後成為「柴電工場展區」。
（記者董柏廷攝）

展覽內容方面，包含3個常設展、3個特展及2處現地展。其中常設展涵蓋澡堂文化、柴電工場運作及鐵道記憶等主題，特展部分則有「文化中的台灣鐵道史」、攝影家古仁榮特展「無限的火車情」，與開幕限定展「打開！組立工場」。另設於總辦公室與大禮堂的現地展，分別聚焦館舍歷史與職工生活，再現鐵道工業場域的日常風貌。

「文化中的台灣鐵道史」特展，透過文學、歌曲、影片等作品，述說台灣鐵道發展歷程。（記者董柏廷攝）「文化中的台灣鐵道史」特展，透過文學、歌曲、影片等作品，述說台灣鐵道發展歷程。（記者董柏廷攝）

備受矚目的「動態乘車體驗」，則讓典藏車輛重返運轉軌道。路線由總辦公室通往組立工場，全程約650公尺，週末及國定假日限定開放乘坐。該體驗所使用的DR2203號與DR2303號柴油客車，皆為1930年代生產，過去為支線列車主力，亦曾出現在1980年代台灣新浪潮電影中，具有高度文化記憶象徵，2輛車自2018年起陸續修復，採博物館級動態運轉標準，延續台灣藍皮火車的歷史印象。

國家鐵道博物館表示，未來待全區軌道修復完成，中央運轉線（東興路至光復南路）將串聯園區東西，成為完整遊園路線。國家鐵道博物館並預計於8月起陸續推出系列活動，進一步推廣鐵道文化。詳詢國家鐵道博物館官網。

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