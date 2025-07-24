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【藝術文化】荷蘭ISH舞團《失重玩家》首登台 台中歌劇院變身街頭遊樂場

2025/07/24 05:30

當所有街頭好手同時現身舞台，各種瘋狂的招式讓人眼花撩亂。（NTT提供）當所有街頭好手同時現身舞台，各種瘋狂的招式讓人眼花撩亂。（NTT提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕荷蘭ISH舞團（ISH Dance Collective）作品《失重玩家》首登台，集結霹靂舞、直排輪、花式籃球、特技單車、跑酷、滑板等10位極限運動巨星，攜手大、小提琴共演，翻玩國家級劇院舞台，8月8至10日，將把台中國家歌劇院劇院變身街頭遊樂場。

【藝術文化】荷蘭ISH舞團《失重玩家》首登台 台中歌劇院變身街頭遊樂場演出現場還有絃樂配上重金屬演出。
（NTT提供）

ISH舞團藝術總監馬可．格里斯（Marco Gerris）出生於菲律賓，成長於比利時，2000年在荷蘭創辦「ISH」，名稱來自英文字尾「-ish」，代表著無法明確定義、具有多重面貌的事物，致力跳脫框架、超越界線，「忠於自我，並四處尋找靈感」，受街頭文化啟發，常將嘻哈舞蹈和極限運動帶入劇場，創造出嶄新的舞蹈表演型態。

格里斯表示，「我一直夢想可以做一個演出，將各種運動還有藝術元素融入。不只炫技，還有很多詩意。」曾獲列2019年愛丁堡藝穗節十大最佳演出之一的《失重玩家》正是這樣的作品，請來10位極限運動達人，除ISH舞團的成員之外，還包括前直排輪世界冠軍斯文．博克霍斯特（Sven Boekhorst）、荷蘭花式跑步冠軍西貝．范德斯派克（Siebe van de Spijker）等。

這些街頭好手們都追求同樣的目標：「自由，以及在自己的領域中找到個性。」但到了一定的層次和高度，大家不僅想要展現自我，更想要享受互相的合作，尤其當他們同時出現，格里斯說，「你可能需要多20雙眼睛才能看清舞台上所有發生的事情，跳躍、滑動，各種瘋狂的招式讓人眼花撩亂，衝突與和諧並存。」

在此同時，現場還有絃樂配上重金屬，來自荷蘭大都會管絃樂團的大提琴安妮．唐貝里（Annie Tångberg），以及跨界小提琴家維拉．范德比（Vera van der Bie），以強烈節奏撞擊人心，不只是鬥舞炫技，更展現街頭文化與劇場美學交融的極致魅力。

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